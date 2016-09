Monfils via Baghdatis naar laatste acht

Van Gaal lyrisch over nieuw trai­nings­com­plex AZ

19:16 Terwijl Oranje in Alkmaar is om zich voor te bereiden op Zweden-uit was oud-bondscoach Louis van Gaal bij AZ om het nieuwe trainingscomplex te openen. ,,Er is een topsportklimaat ontwikkeld,'' was de voormalige coach van AZ lyrisch.