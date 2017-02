Mourinho: 'Hadden 18 punten meer moeten hebben'

,,We hadden zoals altijd graag de drie punten gewild. Het 0-0 gelijkspel tegen Hull City was dus een teleurstellend resultaat, maar we richten ons nu weer op de komende wedstrijd. Die gaan we weer proberen te winnen," zei Mourinho op zijn persconferentie in aanloop naar het uitduel bij Leicester City van zondagmiddag. ,,We hadden tegen Hull City zeker de drie punten verdiend, maar ik zeg het nogmaals: dat hadden we bij al onze gelijke spelen dit seizoen. Bij die wedstrijden hebben we niet één keer geluk gehad. We waren steeds de betere partij en hadden steeds meer verdiend, maar de realiteit is dat we negen keer gelijk hebben gespeeld. Met de realiteit zullen we het moeten doen."



Manchester United staat na 23 wedstrijden op een teleurstellende zesde plaats in de Premier League. De ploeg van Mourinho won 11 keer, verloor 3 keer en speelde 9 keer gelijk. Daarmee staat het op 42 punten. Volgens Mourinho had United dus 18 punten meer moeten hebben. Met 60 punten zou United nu bovenaan staan in de Premier League, met vier punten voorsprong op koploper Chelsea.