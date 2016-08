Muguruza maakt slechte start goed

De Spaanse tennisster Garbine Muguruza had maandag in de eerste ronde van het US Open in New York last van een ietwat koude start. De als derde geplaatste speelster was in het duel met de Belgische kwalificatiespeelster Elise Mertens in de eerste set (2-6) zichzelf niet. Muguruza kwam daarna alsnog goed in haar ritme: 6-0 6-3. De winnares op Roland Garros eerder dit jaar speelt in de tweede ronde tegen Anastasija Sevastova uit Letland.