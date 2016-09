Murray en Williams door naar vierde ronde US Open

Na de wedstrijd zei Murray dat hij in het begin van de wedstrijd te snel wilde scoren. In de derde en vierde set wachtte hij meer op zijn kansen en trok hij de wedstrijd naar zich toe.



Murray moet nu tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov. Murray kan in New York als vierde tennisser ooit in één jaar de finale halen van alle vier de grandslamtoernooien. Rod Laver, Roger Federer en Novak Djokovic hebben dat ook gepresteerd. Murray werd bovendien olympisch kampioen in Rio de Janeiro.



Williams won met 6-1 6-2. Toch had ze meer moeite dan de setstanden doen vermoeden. Vooral in de tweede set bood Siegemund weerstand. De eerste service van Williams liep stroef en ze maakte vrij veel onnodige fouten.



Venus Williams, als zesde geplaatst in New York, speelt in de vierde ronde tegen de Tsjechische Karolína Plísková. Die was nog een kleuter toen Venus Williams voor het eerst meedeed aan de US Open, in 1997.