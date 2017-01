'Na de revolutie terug in comfortzone'

Bestendig

Hoe bestendig de huidige opmars van Inter is? Toppers tegen Juventus (competitie) en Lazio, in de kwartfinale van de bekerstrijd, zijn de komende week een mooie graadmeter. ,,Inter kan zeker nog derde worden en de Champions League halen'', denkt David Endt. ,,Maar trek je het breder dan is er geen koers voor de toekomst van de club. De missie om het anders te doen, die moedig was, is bij de eerste de beste tegenslag verlaten. Na de revolutie is Inter nu terug in zijn comfortzone, terug bij de status quo zoals-ie was. En die heeft al jaren geen prijzen meer gebracht.''



De Boer: ,,De kwaliteit die er is, komt er nu uit, en ik weet zeker dat daar in mijn periode toch al een goede basis voor is gelegd. Succes en falen, soms zit het ook gewoon dicht bij elkaar. Wij hadden in oktober een serie van drie nederlagen, met twee keer de fatale goal in de laatste minuut. Had je er in die fase nou twee minder verloren, dan zaten we er denk ik nu nog.''