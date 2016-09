'Naam Pogba brengt geen extra druk mee'

De gelijkenis is treffend. Mathias is net als de middenvelder van Manchester United een boom van een kerel. En de haarstijl laat al helemaal geen ruimte voor twijfel. ,,Het is ons kenmerk geworden. Maar het kapsel van Paul is momenteel wel veel gekker dan dat van mij'', proest de Sparta-spits het uit. ,,Wij houden ervan om nieuwe dingen uit te proberen. Tijdens een vakantie zijn we er tegelijk mee gestart en vanaf dat moment is het een dingetje geworden.''



Woensdag, bij zijn presentatie op het Kasteel, zette hij zijn eerste voetstappen op het veld van Sparta. Een aantal kinderen dacht oog in oog te staan met zijn broer Paul. Mathias kan er om lachen. ,,Dat is alleen maar leuk. Maar het is nu aan mij om hier van het voetbal te genieten en mijzelf te ontwikkelen.''



Binnen de lijnen houdt de vergelijking tussen beide Pogba's snel op. Sparta heeft een modale spits binnen. Bij zijn vorige club Partick Thistle, uitkomend in de Schotse Premier League, kwam hij in dertig wedstrijden tot twee goals. Slechts eenmaal maakte hij de negentig minuten vol. Ook zijn vorige clubs - Quimper Cornouaille (Frankrijk), Wrexham (Engeland), Crewe Alexandra (Engeland), Pescara (Italië) en Crawley Town - spreken niet tot de verbeelding. In de winter van 2015 werd hij door ADO Den Haag nog afgetest, vanwege een fysieke achterstand.