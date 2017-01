'Nadal verdient meer lof'

Alonso

Winkels trekt de vergelijking met Formule 1-coureur Fernando Alon­so. ,,Ze worden niet als de meest sympathieke landgenoten beschouwd. Terwijl dat in het geval van Nadal onterecht is. Maar het is een beetje zijn houding. Die lijkt soms arrogant, of moeilijk te doorgronden.''



Federer is het natuurtalent en de stylist, Nadal de aangeleerde krachtpatser en vechtjas. Een beetje als de tennissende equivalenten van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. ,,Ik denk dat je terug moet naar het begin", zegt Winkels. ,,Je had een hele generatie Spanjaarden die niet zo populair was, van die vechters zoals Sergi Bruguera en Juan Carlos Ferrero. Bij Spaanse tennissers volgde standaard het woordje gravelbijter, dat waren ze ook.



,,Toen Nadal kwam, dacht het publiek: daar heb je er weer één. Zeker omdat hij vier keer op een rij Roland Garros won. Later groeide de waardering, toen hij ook op andere ondergronden won en Federer van de troon stootte.



,,Wat je dan vaak ziet, is dat een paar jaar later de underdog weer

populair wordt. Nadal had wat dat betreft wel iets meer waardering verdiend.''



Hij werd alleen nogal eens in verband gebracht met doping, zeker vanuit Franse hoek. Winkels: ,,Als hij een paar maanden geblesseerd was, werd gesuggereerd dat hij een stille schorsing uitzat. Nadal kwam niet voor op de lijsten van dopingarts Fuentes, er is nooit iets tegen hem bewezen. Maar mensen vonden die spierbundels verdacht. Terwijl Federer het meest pure en schone imago van allemaal heeft.''



De twee zijn meer dan goede collega's. Federer onderbrak in oktober zijn lange herstelperiode in Zwitserland om bij de opening van de Nadal Academy op Mallorca te zijn. Hij noemde Nadal een voorbeeld en inspiratiebron als het gaat om het terugkeren van een blessure.



Nadal is de koning van de comeback. De afgelopen jaren was hij een paar keer voor langere tijd afwezig. Sinds hij in 2014 voor de negende keer Roland Garros won, kwam Nadal bij een Grand Slam-toernooi nooit meer verder dan de kwartfinale. Morgen heeft hij tegen de Canadees Milos Raonic de kans om bij de laatste vier te komen.



,,Elk Grand Slam dat hij nog speelt, wordt hier als een klein wonder beschouwd'', zegt Winkels. ,,Nadal pleegt al dertien jaar roofbouw op zijn lichaam. Daarom ging het in de Spaanse media nog niet veel over de kans op een vijftiende Grand Slam-titel, zoals het bij Federer al jaren over die achttiende gaat. Maar dat gaat nu veranderen. En wat zou mooier zijn dan een finale tegen Federer? Die is hier ook heel populair.''