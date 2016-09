Nadal sneuvelt in vierde ronde op US Open

Gelijkspelend Roemenië mist strafschop in slotminuut

4 september Roemenië heeft zondagavond op dramatische wijze de winst laten liggen in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro. Het duel in Cluj eindigde in 1-1. Het gelijkspel mocht vooral Nicolae Stanciu zich aanrekenen. De Roemeen miste in de 97ste minuut voor eigen publiek een strafschop. Daardoor ontsnapte Montenegro diep in de blessuretijd toch nog aan een nederlaag.