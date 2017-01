Zijn zoetgevooisde stem is verdwenen, de zachtaardige gloed in zijn ogen is ingeruild voor een harde blik. Aan tafel in Brasserie de Gele Kaart balt Nathan Rutjes een vuist. Heel even is zijn uitstraling in perfecte harmonie met het vooroordeel dat die lange mat in zijn nek oproept: een stoere, haast intimiderende man. Hij praat steeds harder, steeds sneller, zichtbaar opgewonden. ,,Hoe weten mensen nou of ik niet teleurgesteld ben na een nederlaag? Ik probeer gewoon een leuk gesprek te hebben. Moet ik bedrukt voor de camera's staan om anderen te vriend te houden? Doe ik niet. Nathan past zich niet aan."



Hij zei het al direct, om misverstanden te voorkomen: Rutjes is niet altijd vrolijk, en ook niet bijna altijd. ,,Dat lijken mensen soms te denken. Ik ben ook weleens teleurgesteld of verdrietig, hoor. En ik toon al mijn emoties."



Dat u het even weet. Want we hebben vooral die andere kant van Rutjes leren kennen: de 'maatschappelijk speler eredivisie 2016' en tevens - afgaande op zijn vertederende interviews - positiefste voetballer van het jaar. Geen van al die debuterende tieners in de eredivisie kon zo goed als een verliefde puber in de camera staren als de 33-jarige verdediger van Roda JC. Hoe dramatischer de nederlaag - zoals die 0-3 thuis tegen Heerenveen, met twee vroege rode kaarten - des te aandoenlijker het interview.



Maar verwar dit dus niet met een gebrek aan winnaarsmentaliteit. Het tegendeel is waar, meent hij. ,,In de kleedkamer na een nederlaag vraag ik mezelf altijd af of ik meer had kunnen doen. Zo niet, dan kan ik met een gerust hart naar de pers. Verliezen hoort ook bij het leven."



Het is juist die fijne balans tussen dankbaarheid voor zijn beroep en een zeker relativerend vermogen, dat hem zo geliefd maakt. ,,Een supporter vertelde me dat hij niet had gegeten voor dat duel met Heerenveen, en na afloop geen honger had. Te teleurgesteld. Tot hij dat interview met mij zag en dacht: waarom doe ik zo raar? Toen heeft hij alsnog opgeschept..."