NBA heeft lak aan credo van Donald Trump

Utah Jazz leidt dit seizoen de dans met 7 internationale spelers. Zeven ploegen volgen met 6 niet-Amerikanen en drie teams hebben er 5 onder contract staan.



San Antonio Spurs heeft met Manu Ginobili (39, Argentinië), Tony Parker (34, Frankrijk) en Pau Gasol (36, Spanje) drie internationale smaakmakers op leeftijd.



Met de New York Knicks is er zelfs een team waar het hele basisfundament uit buitenlanders bestaat. De Litouwse rookie Mindaugas Kuzminskas spiegelt zich daar aan zijn Letse teamgenoot Kristaps Porzingis, die met zijn 21 jaar en 2.21 meter lange lijf hard op weg lijkt de nieuwe Europese superster van de NBA te worden. Aangevuld met de Spaanse rookie Willie Hernangomez, routinier Sasja Vujacic (Slovenie) en de Franse Senegalees Maurice N'Dour doopte de New York Times de ploeg laatst al eens treffend om tot de EuroKnicks.



Francisco Elson, de enige van de zes ooit actieve Nederlanders die een kampioenschap (San Antonio Spurs in 2007) vierde in de NBA, vindt de toenemende internationalisering niet meer dan logisch. ,,In het voetbal is het niet anders, toch? De NBA ontwikkelt door en door. Teams zijn altijd op zoek naar talent. Waar ook ter wereld.''



In het kampioenschapsjaar met de Spurs was Elson naast twee Argentijnen, een Sloveen en een Fransman tien jaar terug al lang niet meer de enige buitenlandse speler. ,,Of naar mij als Nederlander anders werd gekeken? Nee, joh'', herinnert de Rotterdammer zich nog. ,,Waar het tegenwoordig in de NBA om gaat is: kun je basketballen? Niet om waar je vandaan komt. Litouwen? Frankrijk? Nederland? Het maakt niet uit. If you can play, you will play.''