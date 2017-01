Schöne leest alleen nog Deens

Spanningen

Terug naar Nederland, zijn thuis dus. Waar hij het goed heeft. Maar zeker in een wereld vol spanningen kijkt Schöne ook naar de manier waarop mensen in ons land met elkaar omgaan. De tegenstellingen tussen links en rechts. ,,Ik hoef hier geen politiek verhaal te gaan houden. Maar volgens mij gaat het vooral om verdraagzaamheid. Kijk, het is niet zo dat ik mij grote zorgen maak over de toekomst van mijn kinderen. Maar bedenk voor jezelf wel: we willen in een fijn land wonen. Dat begint met respect voor elkaar.''



Welke Deense eigenschap zou hij de gemiddelde Nederlander gunnen? ,,Denen zijn, zo blijkt uit onderzoeken altijd, één van de gelukkigste volken van de wereld. Terwijl het leven duur is. Boodschappen, verzekeringen. Maar dus wel gelukkig. Weet je, Denen en Nederlanders lijken al erg veel op elkaar. Het beeld is vaak dat Denen zo rustig zijn, maar in de grote steden zijn mensen ook gehaast hoor.''



Dat is Schöne hier in de tuin van het luxe Amendoeira Resort in Alcantarilha niet. De Deen overwintert hier met Ajax in de wetenschap dat hij ook bij de hervatting van de eredivisie een belangrijke rol heeft. Goedbeschouwd is Schöne de meest verrassende speler van de eerste seizoenshelft. Van bankzitter naar dragende speler op het vernieuwde middenveld van Ajax. ,,Natuurlijk is dat fijn. Ik heb vroeger vaker als controleur gespeeld. Krijg veel ballen en daar voel ik me goed bij. We zijn klaar voor de jacht. Feyenoord gaat echt nog wel punten verspelen.''



De hectiek van de competitie is onder de Portugese zon nog ver weg. Een week trainingskamp betekent ook een week in een ander ritme dan thuis, als de kinderen vroeg naar school gebracht moeten worden. Ja, familiemens. Dat is Schöne vooral. Tijdens Kerst en oudejaarsavond zat het huis vol met vrienden en familie. Ook uit Denemarken.



Eerder al nam zijn vader een boek mee over de Deense oud-Ajacied Jan Mølby. ,,Ik was er eerder nog niet aan toegekomen, maar ik heb hem hier uitgekregen. Ik gun mezelf eigenlijk te weinig tijd om te lezen, terwijl ik het wel leuk vind.''



Een boek in het Deens. Dat dan weer wel.