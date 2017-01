Nederlands honkbalteam krijgt steeds meer kwaliteit

Didi Gregorius en Jurickson Profar, beiden actief in de Amerikaanse Major League, hebben ook hun deelname toegezegd aan het prestigieuze evenement. Daarmee voegen de twee zich bij Andrelton Simmons, Xander Bogaerts, Jonathan Schoop en Rick van den Hurk, die zich als profspelers eerder al voor de WBC beschikbaar stelden voor Oranje.



Profar komt in de Major League Baseball uit voor de Texas Rangers. Gregorius speelt in de MLB voor de befaamde New York Yankees.



Nederland is bij de WBC ingedeeld in groep A, met Zuid-Korea, Taiwan en Israël als tegenstanders. De wedstrijden in deze poule worden gespeeld in het Gocheok Sky Dome in Seoul in Zuid-Korea. Op 7 maart is het thuisland de eerste tegenstander van Oranje, dat het een dag later opneemt tegen Taiwan. Op donderdag 9 maart is Israël de laatste opponent in de eerste ronde.