Nederlandse amateur haalt internationale media met rabona-assist

IJsland ontbreekt in FIFA 17 na geschil met ontwikkelaar EA

10:30 Liefhebbers van de populaire voetbalgame FIFA, die in de nieuwste versie met IJsland willen spelen, komen van een koude kermis thuis. Het land dat op het EK in Frankrijk van afgelopen zomer uitgroeide tot een grote verrassing ontbreekt in het spel.