Nederlandse atleet Nageeye in Kenia ontsnapt aan blikseminslag

'Vanmiddag begon het te onweren maar ik wilde perse twaalf kilometer lopen. Ik had twee kilometer te gaan met mijn koptelefoon op en mijn mobiel in de hand. Ik liep naast wat bomen - wat niet slim is begreep ik - toen de hele wereld voor mij een groot flitsend oranje licht werd. Ik voelde een enorme shock door mijn hele lichaam en wist even niet waar ik heen moest vluchten', schrijft hij.