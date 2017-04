Nederlandse toppers nu tégen elkaar

Anna van der Breggen is vanmiddag een van de grote favorieten om bovenop de loeisteile Muur van Hoei de Waalse Pijl op haar naam te schrijven. De 26-jarige olympisch kampioene rijdt voor het ijzersterke blok van Boels-Dolmans met haar landgenotes Amy Pieters en Chantal Blaak, maar ook met buitenlandse sterren als Lizzie Deignan en Megan Guarnier. Vorig jaar reed Van der Breggen nog voor Rabobank-Liv. Aan haar zijde destijds: Marianne Vos, Anouska Koster, Lucinda Brand, Roxane Knetemann en Thalita de Jong. Die vijf rijden nu voor ploegen als WM3 (Vos, Koster), Sunweb (Brand), FDJ (Knetemann) en Lares-Waowdeals (De Jong). Het mag duidelijk zijn: de Nederlandse vrouwen zijn nu volledig uitgewaaierd over het peloton, koersend voor verschillende internationaal georiënteerde ploegen. Het verschil met 2014 is nog groter. Toen reden met Vos, Van der Breggen en Van Vleuten nog drie van de vier nationale vaandeldragers in hetzelfde Rabo-tenue. Alleen Ellen van Dijk kwam toen voor Boels-Dolmans uit. Een samenwerking met de dit seizoen aangetrokken Van der Breggen bleef uit, want Van Dijk maakte afgelopen winter juist de overstap naar Sunweb.

Het geeft de koersen dit jaar een interessant karakter. In de door Van der Breggen gewonnen Amstel Gold Race, afgelopen zondag, eindigden zeven Nederlandse vrouwen in de top 20, rijdend voor liefst vijf verschillende ploegen. Johan Lammerts, technisch directeur van de wielerbond KNWU, was van 2006 tot 2016 bondscoach van de vrouwen en juicht de ontwikkeling toe. ,,Uiteindelijk denk ik dat het goed is dat de toprenners tegen elkaar rijden in plaats van met elkaar. Dat maakt ze scherper en beter. Bovendien haalt een te dominant blok ook soms de spanning uit de wedstrijden, alhoewel het vaak genieten is in het vrouwenwielrennen."



Toen de Rabobank-equipe nog een klasse apart was, zag Lammerts de ploeg geregeld de wedstrijden bepalen, om uiteindelijk met vernuft de buit ook keurig onderling te verdelen. ,,Natuurlijk is Boels-Dolmans nu ook dominant in het peloton, maar beduidend minder dan Rabobank was." Het zorgde ervoor dat Lammerts in het verleden het gesprek met de kopvrouwen van zijn nationale selectie aanging. ,,Toen heb ik wel aangegeven dat het beter is als ze extra uitgedaagd zouden worden. Als er zoveel kwaliteit in één ploeg zit, dan weet ik wel waar het op uitdraait. Dan slaat op een gegeven moment de gemakzucht toe."