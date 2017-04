Nee, aan Joop lag het niet, hoor

Welbeschouwd hebben we hier eigenlijk te maken met een slachtoffer van het succes van FC Twente. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Leiders van zulk formaat - hoe klein ook van stuk - zijn daarom als eerste aan de beurt. Stank voor dank, terwijl je het al die jaren ter meerdere eer en glorie van de club deed. Hoe prachtig waren de tijden dat je als Joop de voorzitter samen met Joop de directeur een kopje koffie dronk en mijmerde over een vaste plaats in de top 30 van Europa. Een droom die ruw verstoord werd door allerlei minkukels die er een enorme puinhoop van maakten. De sukkels, die besloten astronomische bedragen uit te geven aan middelmatige spelers en trainers. Die gingen toveren met jaarrekeningen en zelfs in categorie 1 zonder overleg met de licentiecommissie Ziyech van Heerenveen kochten. Dat die onbenullen bij de KNVB dit ook nog eens bestraften met de maximale boete van 45.250 euro zegt alles over de onbekwaamheid in Zeist. Visie en beleid worden nu eenmaal niet op waarde geschat.



Zoals ook het contract met de Doyen Groep best meer waardering had mogen krijgen. Geweldige gasten, die jongens van Doyen Groep. Daar kun je tenminste afspraken mee maken. Als het moet, hangen ze met liefde nog een extra hoofdstukje aan een bestaand contract. En wat hen betreft, hoef je dat ook niet aan de licentiecommissie te melden. Sterker nog, je moet je afvragen of we dat aanhangsel überhaupt hebben getekend. Ook Aldo van der Laan kan zich dat niet herinneren. Voor hetzelfde geld hebben ze de handtekening vervalst. Daar doen al die interne mails over dit onderwerp uit het rapport-Knüppe niets aan af.



Nee, fijn dat het boek er eindelijk is. Ook voor mijn beeld. Aanvankelijk had ik namelijk best bewondering voor Joop Munsterman, maar na de titel in 2010 begon ik 'm steeds enger te vinden. Onterecht, naar nu blijkt. Het lag volstrekt niet aan hem. Mea culpa.