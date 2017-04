Neem Dick, dan kunnen we door

Hup, naar Dick. Je eigen trots opzij zetten zal het probleem niet zijn, want je hebt het al vaker gezegd: het gaat om het belang van Oranje, niet om Hans van Breukelen. (Iets waar heel Nederland het hartgrondig mee eens zal zijn.)



Klopt, Advocaat is van de oude stempel, het is zo onderhand tijd voor een nieuwe generatie. Allemaal waar natuurlijk. Maar er zijn domweg amper alternatieven, lees het stuk hiernaast maar, en met Dick haal je wél een eeuwig jonge, bevlogen, onvermoeibare geest in huis. Hij is van de Hollandse School, maar ook gewoon van het harde resultaat. De allerlaatste Nederlandse trainer die een 17-jarig jochie zou opstellen in een cruciale interland in Oost-Europa? Dick Advocaat uit de Haagse wijk Transvaal.



Ik wil hier niet wanhopig smeken om Dick Advocaat, dat zou wat te ver gaan. Dick is niet de grote redder van onze voetbalnatie, en een revolutionair is hij evenmin. Dat na-mij-de-zondvloed-karakter van hem... best irritant vaak, en voor de vierde keer bij Advocaat uitkomen; het is ergens ook een zwaktebod natuurlijk.



Maar laten we het ook weer niet te ingewikkeld maken. Principes overboord. Daadkracht is geboden. Neem Dick en we kunnen weer even door, met goede moed, en dan zien we daarna wel weer verder.



