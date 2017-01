Net als in de film: scheuren over het ijs in Turijn

Een van Otters favoriete uitspraken luidt: 'If you're in control, you're not going fast enough'. Bij de vrouwen is Schulting de snelste uit het team, bij de mannen is het Knegt. De 27-jarige Fries schaatste woensdag tijdens een training een rondje van 8,06 seconden - zijn snelste tijd ooit (en bijna 50 kilometer per uur). ,,Ongekend'', noemt Otter het. Overigens werd die toptijd gevolgd door de klacht dat het ijs in Turijn te zacht was, maar mopperen voor aanvang van een belangrijk toernooi hoort bij de Fries.



Die rondetijd van Knegt is door weinig shorttrackers gereden. Een aantal keer op hooglandbanen als Calgary en Salt Lake City, waar de luchtweerstand lager is. Tegelijk hoort er een kanttekening bij: shorttrack is geen sport van de klok. Het draait om de winst. Tactiek is belangrijker dan tempo, al is tempo soms tactiek.



Otter: ,,En het draait om de vraag: hoe gemakkelijk kwam je tot die snelheid? Was het hard werken? Als het voelde als een veel langzamere tijd, dan is dat mooi meegenomen." Het voornaamste resultaat van een snelle trainingsronde is volgens Otter dat het vertrouwen geeft, wat weer een andere uitstraling oplevert. Een uitstraling die zijn uitwerking heeft op tegenstanders.