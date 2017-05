Nibali moet een Excelsior-sjaaltje dragen

Ik vond het zielig. Voor de spelers, die voetbalden alsof ze een hark hadden ingeslikt. Voor de trainer, die al weken tegen iedereen die het wil horen roept dat het écht nog niet gespeeld is. Voor de fans in Rotterdam, die gisteren een collectieve maagzweer opliepen.



Maar vooral voor Bauke Mollema.



Hij had erop gerekend dat hij gisteravond een glas champagne kon drinken. Niet omdat hij de eerste drie dagen van de Giro had overleefd of omdat de sprinter van zijn ploeg een rit had gewonnen, maar omdat Feyenoord kampioen was geworden. Mollema is zijn hele leven al diehard supporter van de club. Hij kan de opstelling van achttien jaar terug dromen. En hij traint soms zelfs in een wielerpakje van Feyenoord. Ik zou er zelfs niet raar van staan te kijken als hij stiekem niet veel liever de noest tackelende rechtsback bij Feyenoord zou zijn geworden. Trouwens, als wielrenner is Mollema ook een soort Feyenoorder. Een tikje lelijke stijl (dat is een eufemisme, ja), maar wel altijd doordouwen.



Hij had er zoveel vertrouwen in dat het eindelijk zou lukken. Er was geen spoor van stress. Dat heeft hij sowieso niet zo snel (Mollema is de enige wielrenner ter wereld die vijf minuten na een finale vol hectiek, chaos en valpartijen in slaap kan vallen tegen het raam van de ploegbus) - maar als je toch ergens het apezuur van krijgt, dan is het van een topclub die al achttien jaar overal naast pist.