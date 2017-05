Niet alleen de sierlijke voetballer, maar ook de aanjager

Had je tijdens de wedstrijd het besef: dit is de reden dat ik naar Ajax ben gegaan?

,,Dat had ik al eerder hoor. Eigenlijk al toen ik tekende wist ik: deze stap gaat mij verder brengen als voetballer. Ik ben niet ontevreden, maar ik heb dit jaar ook mindere wedstrijden gespeeld. Zeker ook in Europa. Dan besef je wel: het is goed dat ik van FC Twente niet naar een buitenlandse club ben gegaan. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden van jongens die na een mindere periode op de bank terecht komen en uiteindelijk gefrustreerd raken. Ik was dus al eerder tot het besef gekomen dat de stap naar Ajax perfect voor mij is geweest, maar tegen Lyon kwam daarvan de bevestiging.''



Een finaleplaats in de Europa League gloort. Niemand hield daar rekening mee.

,,Om eerlijk te zijn dacht ik zelf ook dat een finale er niet meer in zou zitten voor een Nederlandse club. Maar wij bewijzen toch dat het kan. Tenminste, we zijn nu erg dichtbij. Dit mogen we natuurlijk niet meer uit handen geven.''