Niet in vorm, dus het teamgevoel als troef

Matige start

In het ijzige Minsk hoopt captain Paul Haarhuis voort te borduren op de stunt van vorig jaar, maar hij beseft dat kopvrouw Bertens dit jaar bijzonder matig is begonnen. Ook Arantxa Rus, Michaëlla Krajicek en Cindy Burger zijn nog zoekende naar hun beste vorm. ,,Het zijn geen speelsters die blaken van het zelfvertrouwen omdat ze dit jaar al een heleboel wedstrijden hebben gewonnen. Ze hebben allemaal niet fantastisch gedraaid."



Dat Wit-Rusland geen speelster uit de top 100 kan opstellen, geeft hoop. Grote afwezige is Victoria Azarenka. De oud-nummer 1 van de wereld en tweevoudig Grand Slam-winnares beviel in december van een zoon, waardoor de Nederlandse ploeg nu tegen Aliaksandra Sasnovitsj, Olga Govortsova, Vera Lapko en Arina Sabalenka zal opdraven op het hardcourt in de Chizhovka Arena.



Bij die namen begint er niet onmiddellijk een belletje te rinkelen bij Miriam Oremans, zelf verliezend finalist in de Fed Cup in 1997. Het ontbreken van Azarenka brengt een nieuwe halve finale gevoelsmatig een stuk dichterbij. ,,Maar ik hoop niet dat Bertens daarom de druk alweer volledig bij zichzelf legt. Zij moet het team al dragen en dat is niet eenvoudig als je zelf nog op zoek bent naar het goede gevoel.''



Dat Burger (137), Rus (176) en Krajicek (253) weinig succesvol zijn in het internationale circuit zegt Oremans in aanloop naar een Fed Cup-ontmoeting niet heel veel. ,,Zij hebben ook niet de luxe om een coach de wereld mee over te nemen. Die kunnen een enorme boost krijgen in zo'n week met de Fed Cup, als ze ineens op vele manieren worden bijgestaan en gesteund."



De groep als kracht. Dat was sinds de aanstelling van Haarhuis in 2014 zo voor de Nederlandse vrouwen en zo moet het nu weer zijn, vindt Oremans. Juist Bertens, zo moeizaam gestart in 2017, kan in Minsk wellicht haar draai weer vinden. Oremans: ,,Als ik naar mezelf kijk waren dit de weken waarin ik tot grote hoogten kon stijgen.''