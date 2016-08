Niet meer leuk? Welnee, de Vuelta blijft geweldig

1. Ze gaan klimmen!

En nu écht. Na de semi-sprintzege van de Belg Jonas Van Genechten in de zevende rit van gisteren wachten nu vier bergaankomsten op een rij. De eerste serieuze afspraak is vandaag op 1600 meter hoogte in La Camponera. En morgen is die op de Alto del Naranco, waar Bart Voskamp in 1994 nog won. Na een ommetje langs het Baskenland is het volgend weekeinde helemaal bal met een 'Franse' koninginnenrit, met de finish op de legendarische Aubisque.

Logo AD Volledig scherm De beklimming van de Alto del Naranco in 2013. © epa

2. Geen Nederlandse klassementsrenners meer

U las zojuist het kopje hierboven en dacht: is de Vuelta dáárom het bekijken waard? Wel, ja! Vooral om eens tot het besef te komen dat deze generatie Nederlandse renners een geweldige is. Oké, Steven Kruijswijk is al thuis en Robert Gesink is duidelijk niet in goeden doen. Maar hoe lang is het al niet geleden dat we in een klassement van een grote ronde helemaal niets klaarspeelden? Bauke Mollema, Kruijswijk en Tom Dumoulin vochten in de laatste drie grote rondes tot het laatst mee voor de eindzege. Die korte uitslag gaan we straks missen in Madrid en dat doet pijn. Maar nog niet zo lang geleden was dat dus de regel, hè. Niet de uitzondering.

3. Primeur voor Gesink?

Het gebrek aan Nederlandse klassementsrenners biedt ook onverwachte kansen. Bij Lotto-Jumbo kan zonder Kruijswijk naar hartenlust worden geprobeerd om een rit te pakken. Aanvallen loont, bewees de afgelopen week al. Alexandre Geniez, Lilian Calmejana en Simon Yates bleven allemaal weg. Terug na een hersenschudding is Gesink nog niet in topvorm, maar ook voor hem duurt de Vuelta nog twee weken. Gaat hij de witte vlek op zijn palmares - een rit in een grote ronde - dan eindelijk dichten?

Logo AD Volledig scherm Robert Gesink. © BELGA

4. The Big 4: Froome, Quintana, Valverde, Contador

Logo AD Volledig scherm Alejandro Valverde. © Photo News Darwin Atapuma draagt nog het rood, maar reken maar dat die leiderstrui vanavond om de schouders van een toprenner zit. Alejandro Valverde staat op acht tellen. Chris Froome en Nairo Quintana volgen daarachter. En ook drievoudig winnaar Alberto Contador blijft ondanks weer een val ambitieus. De Nederlandse inbreng mag dan karig zijn, aan toprenners geen gebrek.

5. Vuelta: vol verrassingen

Gaat Froome na twee tweede plaatsen en een vierde plaats ook de Vuelta winnen? Of is het voor de outsiders? Want dat is ook de Vuelta: een koers vol verrassingen. Minder voorspelbaar dan de Tour, dat zeker. Zo leek Tom Dumoulin het vorig jaar te gaan halen, net zoals in 2013 niemand op Chris Horner had gerekend. Onze tip: de Colombiaan c. Vorig jaar al vijfde en dit voorjaar tweede in de Giro. Moet zonder Tour de France in de benen in week 3 de meest frisse klimmer zijn.