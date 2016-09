Eerlijk gezegd heb ik altijd een afkeer gehad aan speersnelle spelers. Het zijn valsspelers omdat ze hun gruwelijke gebrek aan inzicht en hun gênant slechte techniek kunnen compenseren met gratis gekregen turbodijen. Igor Belanov was zo iemand, ik herinner me Edwin van Ankeren. Je komt ze op alle niveaus tegen. Ze hadden op atletiek gemoeten, maar dat deden ze niet, ze gingen voetbal. Ze werden verdediger of aanvaller, nooit middenvelder. Eric Botteghin is dus zo'n verdediger die niet op de brommerdt is. Niet dat ie zo snel is als een vlieg op een nat zuurtje. Dat ook weer niet. Qua snelheid is Eric Botteghin Jan Modaal.

De eerste die me op hem attendeerde was Jan Everse, iemand met een sublieme kijk op voetbal(lers). Het was rond 2008. ,,Sparta moet die jongen ophalen, Hugo. Een kanjer. Voor een half miljoen laat Zwolle hem gaan. Die Botteghin verkoop je twee jaar later voor het vierdubbele. Is voorbestemd voor de top 3."



Profetische woorden. Al heeft het best lang geduurd voordat Eric Botthegin is doorgebroken. Pas dit seizoen zien we hoe verschrikkelijk goed hij is. Wat zo prettig aan hem is als verdediger: hij is kalm. Botthegin stelt zich uitstekend op, heeft voor een verdediger een goede techniek, is ijzersterk in de lucht (1.94 meter) en heeft een prachtige tackle. Hij is hard maar absoluut geen smeerlap. Zijn inspeelpass zou beter kunnen. Had hij - en daar gaan we weer - de snelheid van Ulli van Gobbel gehad dan was hij nu eigendom van Manchester United geweest.



Rinus Israel wordt altijd genoemd als de allerbeste verdediger die Feyenoord ooit had. En terecht. Op zoek naar een equivalent van Eric Botthegin kom je uit bij de Deen Ivan Nielsen. Diezelfde uitstraling: nooit in paniek. Nielsen was niet supersnel, maar tactisch was de verdediger een genie. Kopsterk, geweldige tackle. Nielsen passte misschien iets beter dan Botthegin.



Ivan Nielsen werd met Feyenoord een keer landskampioen. Het heeft er de schijn van dat dat voor Eric Botteghin ook in het verschiet ligt.