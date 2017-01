Niet zomaar een truc om meer geld binnen te harken

Schijn

Dat laatste is belangrijk om te onthouden. Het heeft er alle schijn van dat landenvoetbal steeds meer draait om verbondenheid. Om de feelgoodfactor van een heel volk. Dat leerde bijvoorbeeld het recente EK in Frankrijk. We hebben in Nederland kunnen zien wat we misten zonder de deelname van Oranje. De voorpret vanaf de loting in december, de langzaam aanzwellende koorts tot aan de openingswedstrijd, de trots op prestaties tijdens het toernooi. Die sfeer was er wel in andere landen. En die sfeer was er nu in acht landen méér dan voorheen.



Waarom zou een land als India zich in 2016 niet mogen verheugen op een WK-duel met Brazilië? Oké, je kunt zeggen: India moet zich maar zien te plaatsen volgens de nu geldende eisen, anders is het simpelweg niet goed genoeg voor de sportieve wedkamp die een WK óók is. Maar de FIFA is er om landen en regio's vooruit te helpen die potentie hebben. Azië, Afrika en Zuid-Amerika, dat intussen alle grote Europese voetbalclubs aan topscorers helpt, verdienen best een aantal WK-tickets méér.



Krom geredeneerd

Het is elitair Europees denken om het voetbal 'klein' te houden. Het is bovendien krom geredeneerd: de Champions League van de UEFA wordt steeds neergesabeld als het feestje van de happy few, nu gooit de FIFA zíjn belangrijkste toernooi meer open en is het ook niet goed. En het is echt niet zo dat pak 'm beet Swaziland nu bij een WK met 48 landen tegenover Oranje komt te staan. Of Nepal tegenover Brazilië. Komt bij dat het beoogde format van poules met drie landen altijd een zekere spanning garandeert. Helemaal als ook nog het gelijkspel als uitslag zou worden afgeschaft. Op Twitter riep voetbalromanticus Jurriaan van Wessem al in herinnering dat de mooiste groep in de WK-geschiedenis ook uit maar drie ploegen bestond. Dat was een poule bij het WK van 1982. Met Argentinië, Brazilië en Italië.