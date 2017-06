Nieuwe ronde, maar geen nieuwe kans voor Tete

Dramatische start

Typerend voor de situatie waarin hij afgelopen seizoen terechtkwam. Trainer Peter Bosz koos aanvankelijk 'gewoon' voor Tete als rechtsachter in zijn elftal, maar ook de verdediger werd slachtoffer van de dramatische start van Ajax. Bosz gooide zijn team daarna radicaal om en Veltman werd zijn vaste vleugelverdediger op rechts. Bosz' argument dat Veltman voetballend meer toevoegde aan het team zorgde voor felle discussies bij de achterban, die over het algemeen liever rasverdediger Tete aan het werk zag. Tot aan de finale van de Europa League tegen Manchester United toe bleef de keuze van Bosz zijn meest controversiële. Zeker omdat voormalig bondscoach Danny Blind, tussenpaus Fred Grim en nu ook Dick Advocaat niet twijfelden Tete te selecteren en op te stellen.



Als ook Tete Ajax verlaat, kun je een elftal samenstellen van spelers die het afgelopen jaar zijn vertrokken, die tot voor kort zeer regelmatig basisspeler waren. Onder Frank de Boer, maar in sommige gevallen ook begin vorig seizoen nog, toen Bosz al trainer was. De transfer van Davy Klaassen naar het Everton van manager Ronald Koeman werd gisteren beklonken. De aanvoerder van Ajax was zelf al persoonlijk rond met de ambitieuze Engelse subtopper. De clubs werden het uiteindelijk eens over een transfersom van naar verluidt 28,5 miljoen euro.



Omdat wellicht ook Veltman vertrekt, zal Ajax aankomende transferzomer nog moeten handelen. Spits Klaas-Jan Huntelaar werd al teruggehaald als tweede spits achter Kasper Dolberg. De vervanger van Klaassen heeft Ajax in principe al in huis, in de persoon van Donny van de Beek. Wel gaat Ajax zeker nog de markt op voor een reservekeeper achter André Onana, nu Diederik Boer is vertrokken. Ook zoekt Overmars nog naar een linksback en een buitenspeler.