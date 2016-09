Nieuwe start met Ziyech

In zijn dienst

Maar het gaat toch maar om één speler? Ja, maar we hebben het niet over een rechtsback die wordt vervangen door een andere rechtervleugelverdediger. Nee, Ziyech is misschien wel de beste speler van de eredivisie. Een voetballer bovendien die bij FC Twente afdwong dat het team in zíjn dienst werkte. Wat hij er voor teruggaf? Veel assists, veel goals, veel premies.



Bij Ajax zijn er meer veronderstelde vedettes, al heeft Bosz wel het geluk dat aanvoerder Davy Klaassen een no-nonsensetype is. Klaassen staat puur vanwege zijn ontwikkelde leiderschap en aangeboren talent vaak bovenop de apenrots, maar niet omdat hij daar nu per se wil staan. Klaassen zal Ziyech naast zich dulden. Eerder zei hij al, met die droge intonatie, over de huidige situatie: ,,Hoe meer goede spelers, hoe beter.''



Toch zal Bosz deze trainingsweek om zich heen kijken en beseffen: er moet nog veel gebeuren om alles in de plooi te laten vallen. Want door de zege in Deventer op Go Ahead Eagles dreven de donkerste wolken ondanks de dramatische seizoenstart net langs de Amsterdam Arena, maar met drukke weken voor de boeg (7 wedstrijden in 22 dagen) kan het zomaar weer snel gaan onweren in de hoofdstad.