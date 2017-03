Nijhuis is de Derks van nu

Maar nu is daar Bas Nijhuis, de Fransje Derks van onze tijd. Allebei verwoede zonnebanktijgers. Allebei zo ijdel als de huispauw van Gerard Joling. Allebei pleitbezorgers van de scheidsrechter als artiest, als entertainer, als de stralende koning van het bal.



Bas Nijhuis uit Enschede gaat daarin nog ietsje verder dan Frans Derks ooit heeft gedaan.



Maandagavond zat hij weer in het programma Voetbal Inside, kort na een boeiende tafeldiscussie over pijpen. Binnenkort verschijnt er een boek van Nijhuis bij de gelijknamige uitgever, en in het bijbehorende huisblad heeft hij ook nog een column.



In ruil daarvoor steekt Derksen hem niet af en toe een veertje in zijn reet, maar elke week een complete kip.



Van Bas Nijhuis kun je dat hebben, want laten we eerlijk zijn: Bas heeft de scheidsrechter hoogstpersoonlijk van zijn stoffige ambtenaren-imago verlost. Nijhuis is alles wat zijn baas Dick van Egmond niet is.



Hij smeert hele Kruidvat-potten met gel in zijn haar. Hij komt vaker op televisie dan Mark Rutte in verkiezingstijd. Nijhuis reist elke week van voetbalkantine naar voetbalkantine, schnabbelend en moppen tappend tot hij een ons weegt.



In het veld lapt hij de spelregels zo overtuigend aan zijn laars, dat het een stijl op zichzelf is geworden. Nijhuis fluit door juist niet te fluiten. Monter steekt Bas steeds zijn beide armen schuin vooruit, negentig minuten lang, terwijl de afgerukte ledematen in de rondte vliegen: doorspelen!



Samen met Ivo Niehe is Bas Nijhuis één van de weinige mensen die het durven zonder gêne: ­totaal onbescheiden zijn. Als je aan hem vraagt of hij zichzelf niet een tikkeltje popiejopie vindt, dan knikt hij driftig van ja, en in elk interview staat altijd exact dezelfde quote: dat Bas vooral geen grijze muis wil zijn.



Dat is glorieus gelukt. In een eredivisie vol jeugd en middelmaat is Bas Nijhuis de zeldzame rare snoeshaan die we zo nodig hebben. Een scheidsrechter als een popster, met schijt aan de wereld bovendien.