Niki Lauda: Verstappen hoort thuis in psychiatrie

De Finse coureur van Ferrari riep zondag bij de Grand Prix in Spa over de boordradio dat Verstappen hem van de baan probeerde te rijden en vond gehoor bij Lauda. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, tegenwoordig topadviseur bij de renstal van Mercedes, vindt dat Verstappen eens goed naar zijn rijstijl moet gaan kijken. ,,Hij hoort in de psychiatrie thuis als hij zegt dat Kimi schuldig is," zei Lauda bij de Duitse tv-zender RTL. ,,Coureurs moeten elkaar niet onnodig in gevaar brengen. Hij ging ver over de limiet, terwijl dat niet nodig was. Die jongen mist überhaupt het inzicht om te zien dat hij iets fout heeft gedaan. Ik ga maar eens met zijn vader Jos praten."

Race verziekt

Verstappen botste op Spa-Francorchamps al in de eerste bocht met Räikkönen, die op zijn beurt was aangetikt door teamgenoot Sebastian Vettel. Daarbij raakte de voorvleugel van de Red Bull van de Nederlander beschadigd. Later in de race vocht hij een duel op het scherpst van de snede uit met de Fin.



,,Zij hebben mijn race verziekt in bocht één, dan ga ik ze er echt niet voorbij laten'', bromde Verstappen over de Ferrari's. ,,Ik rijd ze nog liever van de baan.'' Volgens Räikkönen is het wachten tot het een keer mis gaat. ,,Andere coureurs proberen ook hun positie te verdedigen, maar zij doen dat op een correcte manier. Als ik nu niet had geremd, zouden we een grote crash hebben gehad. Vroeg of laat gaat dat gebeuren als dit niet verandert.''