Nishikori verrassend langs Murray naar laatste vier

Murray begon nog voortvarend aan de partij en sleepte de eerste set in rap tempo binnen door de opslag van zijn Japanse tegenstander twee keer te breken. In de tweede set liet hij zich afleiden door wat regendruppels en twijfels bij de organisatie over sluiting van het dak.



De nummer twee van de wereldranglijst herpakte zich in de derde set. Door een break in de zevende game kwam hij weer op voorsprong in de partij. De olympisch kampioen was vroeg in de vierde set dicht bij een break maar liet zich van de wijs brengen door lawaai in het stadion. In de opwinding raakte hij zijn concentratie kwijt en verloor vijf games op rij.



In de beslissende vijfde set pakte Nishikori op de opslag van de Schot direct de voorsprong, Murray sloeg terug in de vierde game maar leverde zijn opslagbeurt daarna ook direct weer in. Op 4-3 wist Murray de stand toch weer gelijk te trekken waardoor de spanning weer helemaal terug was in de wedstrijd. Bij 5-5 ging Murray andermaal in de fout en met een dubbele fout schonk hij Nishikori een breakkans. Die pakte de als zesde geplaatste tennisser waarna hij de wedstrijd eenvoudig uitserveerde.



In de halve eindstrijd speelt Nishikori tegen de winnaar van de partij tussen Stan Wawrinka en Juan Martin del Potro die elkaar in de nacht van woensdag op donderdag ontmoeten in New York.