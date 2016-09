Nog één horde voor de oranje leeuwen

Buiten was het gisteravond een stuk aangenamer dan in de loeihete Vijf Meihal. Het hield de basketbalfans niet tegen. Met zo'n 2000 toeschouwers kon er in Leiden niemand meer bij. Ze zagen Oranje de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Denemarken met hangen en wurgen en na een verlenging uit het vuur slepen: 98-88. Als zaterdag in de laatste groepswedstrijd ook van Duitsland wordt gewonnen, is plaatsing voor het eindtoernooi een feit. En ook een nederlaag hoeft niet desastreus te zijn. De 'Orange Lions' bewijzen dat het bereiken van het EK van 2015, toen voor het eerst in 26 jaar, geen eenmalige uitschieter was.



Bondscoach Toon van Helfteren bouwde deze zomer rustig verder aan het team, ondanks een handvol afzeggers. En ziet dat zijn ploeg op aanvallend vlak heeft bijgeleerd en vooral ook constanter is geworden. Alle drie de uitwedstrijden werden gewonnen. Alleen maar goed nieuws, zo op het eerste gezicht. Maar die schijn bedriegt best een beetje. Van Helfteren uitte vorige week in deze krant al zijn zorg over het uitblijven van financiële middelen. Er is geen hoofdsponsor, geen vergoeding voor de spelers, geen steun vanuit de bond. En geld is echt nodig om de volgende stap ook te kunnen zetten.