Nog honderden mensen zoeken een kaartje voor het EK Vrouwenvoetbal

Het EK Vrouwenvoetbal begint steeds meer te leven in ons land. Met de openingswedstrijd in het zicht wordt er op het internet naarstig gezocht naar toegangsbewijzen. Zo zijn op ticketwebsite Ticketswap ruim 500 mensen nog op zoek naar een kaartje.

De populairste wedstrijd waarvoor fans nog een kaartje proberen te bemachtigen, is de uitverkochte openingswedstrijd Nederland - Denemarken. Het duel begint zondag om 18.00 uur in stadion Galgenwaard in Utrecht. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen daarbij aanwezig zijn.

Op Marktplaats worden tickets voor die wedstrijd aangeboden voor 50 euro per stuk. Dat lijkt niks in vergelijking met bijvoorbeeld kaartjes voor wedstrijden van de voetbalmannen van het Nederlands elftal. Maar als je het vergelijkt met de prijzen waarvoor de kaarten voor het EK Vrouwen oorspronkelijk over de toonbank gingen, dan gaat de prijs van deze 'tweedehands' tickets toch flink over de kop.

Spotgoedkoop

Voor gezinnen zijn de reguliere kaarten voor het voetbaltoernooi spotgoedkoop. Bij een speciaal familieticket krijgen kinderen onder de 14 jaar vijftig procent korting. Vader, moeder en twee kinderen zitten dus voor in totaal 30 euro in het stadion. Dan kan er ook nog wel een broodje kroket en beker cola vanaf.

Wil je met je hele team, elftal of klas naar een wedstrijd? Als je met meer dan tien personen gaat, kun je voor het speciale groepstarief. De kaarten zijn te koop in twee categorieën: 20 euro voor de betere plekken, 10 euro voor de overige plekken. De duurste kaarten voor de kwartfinales, halve finales en de finale zijn respectievelijk 40, 50 en 60 euro.

Uitverkocht

Tot nu toe zijn alleen de wedstrijden die het Nederlands elftal speelt uitverkocht, maar ook de wedstrijden van de Belgen zijn in trek. Zij spelen twee keer in Noord-Brabant, waarvan een keer in Breda. Vanaf Antwerpen drie kwartier rijden en je bent er.

In speelstad Breda bereiden ze zich al voor op een groot aantal bezoekers, en dat terwijl thuisploeg Nederland niet eens in Breda speelt. Zo is het gros van de hotels op sommige speeldagen al volledig volgeboekt.

Terreurdreiging

Voor de wedstrijd Engeland - Schotland, waar gisteren van bekend werd dat IS heeft opgeroepen om tijdens deze wedstrijd een aanslag te plegen, worden geen kaartjes gezocht. Voor de wedstrijd zijn ook nog veel kaarten te koop. Tot nu toe zijn er slechts 4500 kaarten verkocht. Hiermee wordt een vijfde van het aantal plekken in het stadion bezet.