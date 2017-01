Nog maar 36 nachtjes

Misschien is het vanwege de Australische sprintkabouter Caleb Ewan, de enige wielrenner die zijn voorband kan schoonlikken ín een massasprint. Of vanwege Wilco Kelderman, die begonnen is aan het seizoen waarin hij bewijst dat hij wel degelijk bestaat.



Misschien is het wel vanwege de fenomenale Maaskantje-snor van Mitchell Docker (tip: googelen). Het kan ook komen doordat de Vlaamse tv-predikant Michel Wuyts nog maar drie maanden heeft om Tom Boonen naar zijn afscheidsoverwinning in Roubaix te prevelen. Misschien is het vanwege het knotje onder de helm van Peter Sagan.



Of anders door Luca Paolini, die bij zijn hilarische afscheidsinterview zei dat hij door Alexander Vinokoerov bij Astana werd geweigerd vanwege zijn dopingverleden.Misschien is het omdat er dit jaar zó veel Nederlandse klassementsrenners in de Giro starten dat ze in Italië overwegen om de roze trui oranje te maken. Misschien is het vanwege Chris Froome en zijn voornemen om de volgende Tour gewoon helemaal te rennen.



Misschien is het de tijdritporno van Tom Dumoulin en de glimmende condoomhoesjes over zijn schoenen.