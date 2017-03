'Nondeju, geen half werk'

Het is alweer acht dagen terug dat er 's avonds bij het diner een getergd ventje aan tafel zat. In de openingsrit bij Bois d'Arcy was Sam Oomen tijdens de waaieroorlog verzeild geraakt in de derde groep, waar niemand nog energie in de etappe wilde stoppen. Na afloop, zelfkritisch: ,,Ik heb mij laten verrassen. Heel stom en amateuristisch. Nu heb ik een kwartier aan mijn broek. Verschrikkelijk."



Zijn roomie, de ervaren Tom Stamsnijder (31), drukt hem op het hart: 'Wees niet te hard voor jezelf'. De volgende dag knokt de ranke klimmer uit Tilburg vanaf de start weer vol mee in de wind. Stam­snijder: ,,Ik zag Sam genieten."



Oomen, vorig jaar uitgeroepen tot grootste wielertalent van ons land, weet nog niet tot waar zijn mogelijkheden reiken. Het rondewerk trekt hem. Vorig jaar, in zijn eerste seizoen als prof, was er de derde plaats in Critérium International en winst in de Tour de l'Ain. Ook indrukwekkend was zijn 26ste plaats in Luik-Bastenaken-Luik.



Oomen laat woensdag in de 14,5 kilometer lange tijdrit, met het laatste gedeelte naar de top van de Mont Brouilly, mannen als Daniel Martin, Simon Yates en Tony Martin achter zich. In de avond kijkt de nummer 12 nog eens goed naar de uitslag. ,,Dan besef je wel: nondeju! Dit was geen half werk en daar sta ik tussen. Dat is gewoon gaaf."

