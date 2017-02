Nooit meer op dieet

Het is geen simpele overgang. Onder de 100 kilo was hij de sterkste uit het veld, zegt Grol. Maar in de plusklasse maakt de ongenaakbaar geachte Fransman Teddy Riner al jaren de dienst uit. In tegenstelling tot Grol is hij met zo'n 145 kilo een natuurlijk zwaargewicht. ,,Maar voor de rest zie ik kansen."



Al wordt ook het judoën tegenover Roemenen van 180 kilo een ander spel dan hij gewend is. De 190 centimeter lange Grol weegt nu rond de 112 kilo. Nooit eerder was hij zo zwaar. De bedoeling is dat er nog zeker drie kilo bijkomt. ,,Als ik te licht ben, slingeren ze me zo in het rond. Maar ik ben niet bang voor die grote gasten. Ik ga proberen hun wil te breken, waarna ze omvallen."



Toch is zijn plan onzeker. De komende maand gaat Grol meer specifieke judotrainingen doen, sparren met internationale zwaargewichten tijdens trainingskampen in Parijs, in Düsseldorf en Japan. ,,Daarna komt de afweging: is mijn ambitie reëel? Ik denk dat het kan, maar dat ga ik ondervinden." Misschien valt hij te veel af, judotrainingen doen dat namelijk met zijn lijf, die hebben een ander effect dan krachttrainingen, waar hij veel dikkere spieren door krijgt.



Faalt zijn voornemen, dan wacht zijn oude categorie. Hij wilde na de Spelen in elk geval nog een jaar door. ,,Maar als uiteindelijk blijkt dat diëten mijn lot is, duurt mijn judocarrière niet nog heel lang." Sowieso kijkt hij tegenwoordig niet verder dan een jaar vooruit, maar ook op die manier kan hij wensen. Hij zou graag een WK-medaille winnen in de pluscategorie, liefst goud. Ook onverslaanbaar geachte judoka's zijn ooit te verslaan. ,,Maar laten we beginnen met een medaille."



Terug naar die dag in Parijs bij de weegschaal, jaren geleden. Uiteindelijk haalde Grol het vereiste gewicht. Túúrlijk haalde hij dat gewicht, zegt hij nu beslist. Hij haalde áltijd zijn gewicht. Zelfs met breuken deed hij tenslotte mee aan wedstrijden. ,,Willen winnen gaat bij mij ten koste van alles. Zelfs acht kilo afvallen in twee dagen lukt me, dat weet ik." Maar hij weet nu ook: ,,Verstandig is dat niet."