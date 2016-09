Nu concurrenten, straks collega's

Even voor half drie rolt Tom Dumoulin in het rood-wit-blauw van het startpodium in Breda voor de bijna tien kilometer lange tijdrit. In de kampioenstrui die vorig jaar nog om de schouders van Wilco Kelderman zat. Op zijn borst prijkt de naam van hoofdsponsor Giant, de ploeg waarvoor ook Kelderman volgend seizoen rijdt. Vijf kwartier later begint diezelfde Kelderman aan zijn laatste individuele tijdrit in het zwart-geel, de huiskleuren van Lotto-Jumbo.



Dumoulin en Kelderman. Generatiegenoten - allebei 25 jaar - en sinds een jaar bijna buren. Kelderman woon net over de grens in Lanaken. Dumoulin in Kanne, ongeveer tien kilometer zuidelijker langs het Koning Albert Kanaal. Ze trainen geregeld samen en vanaf volgend jaar zijn ze ploeggenoten. Kopmannen van hetzelfde team. 'Lethal Combo' (dodelijke combinatie) twitterde Dumoulin vorige week toen hij tijdens een trainingsrit een foto met Kelderman de wereld in slingerde.