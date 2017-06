Nummer 10: het cijfer van perfectie

Naar de finale tegen Wawrinka was uitgekeken. Maar de beloofde kraker werd een tennisles. Slechts vijf games was het een gevecht. Toen schakelde Nadal door en was het hammer time. Hij sloopte de Zwitser, die alle drie zijn eerdere Grand Slam-finales had gewonnen, maar nu niets anders kon dan berusten. Wawrinka haalde niet zijn beste niveau, maar het had niets uitgemaakt. De paar keer dat hij lekker in de rally zat, kon Nadal nog een turboknopje indrukken. Iets meer decibellen in de kreun, iets meer kilometers per uur in de slag.



Weergaloze forehand



Met een weergaloze forehand langs de lijn halverwege de tweede set als hoogtepunt en mooiste bal van het toernooi. In 2005 maakte de wereld kennis met Nadal. Hij was negentien jaar en gekleed als een soort piraat. Hij won als debutant in Parijs en was 'bery gappy'. Twaalf jaar en negen titels later zocht de emotionele Nadal naar de juiste woorden. ,,De zenuwen en adrenaline die ik op deze baan heb, zijn onmogelijk met een ander toernooi te vergelijken. Dat ik hier nog een keer win, is onbeschrijflijk."



En waar gaat dit eindigen? Hij is net 31 jaar. Gras is niet zijn favoriete ondergrond. Maar als hij twintig procent van zijn niveau moet inleveren, blijft er straks op Wimbledon nog steeds een monster, zoals Wawrinka hem noemde, over.