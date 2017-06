Nummerdor: Ik probeer altijd die kick te zoeken

Rust

De functie van toernooidirecteur neemt Nummerdor op zich na een jaar rust. Nummerdor: ,,In sommige opzichten is dat echt een opluchting geweest. Na twintig jaar topsport kon ik wakker worden zonder dat ik hoefde te trainen. Ik had toen ook net een dochtertje van een maand, daar had ik opeens alle tijd voor.''



Maar die rust was niet alles, erkent hij. ,,Daarna ben ik wel dingen gaan missen. Het spelletje niet zozeer, ik kan prima kijken zonder mee te willen doen. Maar vooral het gevoel van een doel hebben, het willen winnen en de adrenalinekick die de sport geeft - dat was weg.''



,,Ik ga altijd op zoek naar die kick. Daarom ben ik na een korte rustperiode ook meer gaan tennissen en golfen'', vervolgt Nummerdor. ,,Tennis is een sport waar ik me uren mee bezig zou kunnen houden. Dat laat mijn lichaam alleen niet meer toe. Golf is ook een sport waar je lang mee bezig kunt zijn.''



Een dergelijke kick zoekt Nummerdor in zekere zin ook in zijn nieuwe baan. ,,Een functie als deze geeft ook een soort spanning, al is die natuurlijk wel anders dan die van de topsport. Ik moet bijvoorbeeld voor grote groepen praten op persconferenties. Dat is wel wat uit mijn comfort zone, het gaat nog niet vanzelf. Maar toen ik voor het eerst volleybalde, was ik ook nog niet heel goed. Ik hoop dat ik het in de toekomst wat leuker ga vinden'', aldus Nummerdor.



Hij vervult deze functie voor het eerst, als vervanger van Bas van de Goor, die aan lymfeklierkanker lijdt. ,,Bas is herstellende. Toen bekend werd dat hij niet kon, kwam de organisatie bij mij uit als vervanger.'' Dat aanbod kon Nummerdor moeilijk weigeren. ,,Ik voelde me wel vereerd en ik vond het ook leuk om het dit jaar te doen. We moeten nog kijken of daar een vervolg van komt. Ik ben dit jaar toernooidirecteur en waarschijnlijk volgend jaar ook, misschien neemt Bas het daarna weer over.''



Waar Van de Goor oud-volleyballer is, heeft Nummerdor het grootste deel van zijn carrière beachvolleybal gespeeld. Dat kan voordelen hebben, zo erkent de kersverse toernooidirecteur. ,,Ik ken alle spelers, kom uit deze wereld. Ik vind het dus ook een heel leuk weerzien en ik heb er ook veel zin in. Ik moet als toernooidirecteur veel met spelers praten om te horen wat er speelt en wat er beter kan bij het toernooi. En ik ben heel goed met de spelers, snap ze en kan met ze praten. Dus ik zie het wel als een voordeel dat ik uit die wereld kom.''