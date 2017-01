'Oh, Nederlanders zijn echt zo nuchter. Lazer toch op, zeg!'

Gaan we het in 2017 nog veel over de PIM, de prestatie- en innovatiemanager, hebben?

Sjoerd: ,,Nee. Nu die er is, blijkt het allemaal niet zo schokkend te zijn. Het is een ondersteunende functie, meer niet. De discussie over dat poppetje is totaal uit de hand gelopen, mede vanwege alle onduidelijkheid die Van Breukelen en de KNVB zelf creëerden. Maar die Peter Blangé is een intelligente kerel en gaat dat op zijn manier vast goed invullen.''



Thijs: ,,Heel het gedoe rond de KNVB is een soap. Er is niemand die heel het proces overziet. En ons voetbal zit ook nog eens onwijs vast in conservatisme. Alle trainers en assistenten in ons voetbal zijn oud-spelers. Allemaal opgegroeid en opgeleid in dezelfde jaren, toen het Nederlands voetbal nog floreerde met aanvallend spel en driehoekjes en meer dingen die nu deels achterhaald zijn. Waarom niet eens een buitenlander binnenhalen? En in de media hebben mensen als Johan Derksen en Willem van Hanegem veel invloed. Die verdedigen altijd dat ouderwetse voetbal. Volgens mij is het supergezond voor een sport om vanuit meerdere perspectieven te kijken. In Nederland hebben we een Hollandse School-tunnelvisie.''



Sjoerd: ,,Ik ben het met je eens dat het old boys network een probleem is. Maar ik geloof niet in het cliché dat het voetbal alleen maar conservatief is. Ga maar bij PSV, Ajax of FC Groningen kijken wat die op het gebied van wetenschap, video-analyse en data-analyse al doen.''



Thijs: ,,Maar ze lopen er niet mee te koop. Er zit denk ik een hoop angst.'' Sjoerd: ,,Het klopt dat er een lacherig sfeertje heerst. Bij veel sporten kun je onder de radar dingen ontwikkelen, in het voetbal ligt alles onder een vergrootglas. En het is typisch Nederlands alles ter discussie te stellen. Dat heeft ons ook veel gebracht, maar...''



Thijs: ,,Maar nu is er juist geen discussie over bepaalde dingen.''



Sjoerd: ,,Letterlijk alles wordt ter discussie gesteld, tot en met het pupillenvoetbal van vijfjarige jochies. Het slaat soms helemaal nergens op. Ik moet erom lachen, maar het heeft ook iets treurigs. Discussie is goed, maar dit leidt nergens toe. Die crisis in het voetbal, vanaf 2014, vond ik journalistiek wel interessant. Uiteindelijk gaat het om de verhalen. Maar het is wel leuk als er op een gegeven moment weer een beetje vooruitgang in zit. We moeten ons maar vasthouden aan de theorie van de golfbeweging. Dat er weer een generatie voetballers opkomt die als toppers zijn geboren, zoals in het wielrennen.''



Thijs: ,,Een Tourwinnaar leid je niet op, knechten wel. De spelverdeler dus niet, maar de rechtsback en verdedigende middenvelder wel.''



Sjoerd: ,,Dat lukt nog wel. Alleen de extra kwaliteit is er niet. We waren enthousiast over de duelkracht en het fysiek vermogen van Vincent Janssen. In Engeland valt hij niet op. Maar als hij mislukt bij Tottenham Hotspur, denk ik dat hij zo veel mentaliteit en kwaliteit heeft dat hij het alsnog via een omweg gaat redden. Bij Memphis zal de eerstkomende keuze cruciaal zijn.''



Thijs: ,,Is het voor ons voetbal goed als Feyenoord kampioen wordt?''



Sjoerd: ,,Dat maakt niets uit. In de Champions League maken Ajax en PSV ook vrijwel niets klaar. Het zou wel een sensatie zijn als Feyenoord de titel pakt. Ik heb steeds volgehouden van niet, maar ik denk nu echt dat ze kampioen kunnen worden, mits ze de periode zonder Karim El Ahmadi zonder schade doorkomen. Het is bijna niet voor te stellen wat dat gaat losmaken bij die club. Dat laatste kampioenschap in 1999, het is een obsessie geworden.''