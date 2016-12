Om Klaasen kan niemand nu meer heen

The Cobra, zoals de bijnaam van Jelle Klaasen luidt, was er in 2009 al eens bij in de Premier League. Maar toen, zegt de Nederlander zelf, was hij nog niet goed genoeg voor dat niveau.



Vorig jaar hoopte Klaasen (32) op een uitnodiging voor de lucratieve reeks invitatietoernooien op donderdagavonden. De PDC besloot hem geen wildcard toe te kennen. Alleen de eerste vier op de wereldranglijst plaatsen zich automatisch; de andere zes startplekken in de Premier League worden vergeven door profbond PDC en tv-zender Sky Sports.



,,Maar ook al had ik vandaag verloren van Dolan, ze kunnen nu toch echt niet meer om mij heen", zo stelde Klaasen gisteren. ,,Ik sta tiende op de wereldranglijst en na het WK vermoedelijk nog een paar plekken hoger. Bovendien heb ik dit jaar heel constant gegooid. Ik ga ervan uit dat ik een wildcard krijg."



Zelfs als dat zou betekenen dat er dan drie Nederlanders meedoen. ,,Er zitten ook wel eens drie Schotten bij. Natuurlijk doet Michael van Gerwen mee. Maar ik weet niet of Raymond van Barneveld er weer bij is. Ik sta in elk geval hoger op de ranglijst. En voor de verkoop van kaartjes hoeven ze hem er niet bij te pakken, want alle Premier League-avonden zijn volgens mij al uitverkocht." Dat geldt ook voor die in het Rotterdamse Ahoy op 16 maart. ,,Ik kijk er echt naar uit om daar te gooien in die kolkende hal. Dat wordt prachtig."



Toch geeft Klaasen toe dat hij zich soms uit zijn concentratie laat halen door het publiek. Bijvoorbeeld in zijn partij tegen Dolan van gisteren. ,,Ik ben altijd al snel afgeleid geweest en dat krijg ik er niet uit. Er werd iemand uit de zaal gegooid en daar reageerden andere mensen op. Dan kan ik het niet laten om even te kijken, terwijl ik het eigenlijk langs me heen moet laten gaan."