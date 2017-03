Onbezorgd Feyenoord heeft ineens kopzorgen

Nu de strijd om de landstitel zijn beslissende fase nadert, is Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst opeens niet alleen meer afhankelijk van de vorm van zijn spelers. Ook huisjurist Joris van Benthem en de medische staf spelen deze dagen een heel belangrijke rol in de Kuip.



Van Benthem is vanavond de eerste die een topprestatie moet leveren als hij in Zeist de tuchtcommissie van de KNVB moet overtuigen om de strafeis voor middenvelder Tonny Vilhena (22) naar beneden bij te stellen. De aanklager wil hem voor vier duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk, omdat hij Mathias Pogba zondag met zijn arm in het gezicht raakte in de verloren derby tegen Sparta (1-0).



Als de aanklager zijn zin krijgt, mist Vilhena niet alleen de thuiswedstrijd tegen AZ van zondag, maar ook de uitwedstrijden tegen Heerenveen en Ajax. Vooral dat laatste is een doemscenario voor Van Bronckhorst, die Vilhena onlangs nog spaarde tegen ADO, om er zeker van te zijn dat de middenvelder kon spelen tegen PSV.



Van Benthem zat de afgelopen anderhalf jaar liefst vijf keer bij de tuchtcommissie in Zeist: in zaken van Rick Karsdorp, Eljero Elia, Michiel Kramer (2) en Simon Gustafson behaalde hij altijd succes, soms zelfs vrijspraak.



Nieuw succes van Van Benthem is nu nodig om Vilhena in de Klassieker aan de aftrap te krijgen. Dat Spartaan Pogba de overtreding van Vilhena ­niet hoog leek op te nemen, kan in het voordeel zijn van de Feyenoorder.

Om de schade verder te beperken moet de medische staf bijna boven zichzelf uitstijgen. Dat Terence Kongolo (spierverrekking in bovenbeen) meedoet tegen AZ, lijkt uitgesloten. En ook over de inzetbaarheid van keeper Brad Jones (infectie aan het onderbeen, gisteren nog behandeling in het ziekenhuis) en Elia (kuit en enkel) is men in de Kuip allesbehalve positief.



Het herstel van Bilal Basacikoglu (enkel), Nicolai Jørgensen (enkel) en Marko Vejinovic (knie) verloopt voorspoedig, maar ook dat trio is nog niet zeker van groen licht. En dus voelt de aanloop naar AZ-thuis wederom onzeker aan voor Feyenoord. Voor de uitwedstrijd in Alkmaar, op 11 december 2016, leek Feyenoord langzaam door de hoeven te zakken. In de acht wedstrijden daarvoor won de ploeg van Van Bronckhorst slechts tweemaal en ging Feyenoord driemaal onderuit.