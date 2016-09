Onder het dak is het een herriebak

,,Het was fantastisch'', zei Nadal. Toch toonde hij zich al snel niet louter positief. Door de insluiting van het dak werd het kabaal van het luidruchtige publiek versterkt. Umpire Cédric Mourier vroeg liefst twintigmaal om stilte. Nadal: ,,Met deze nieuwe constructie is er altijd lawaai. Ook als het dak niet dicht is. Soms was het wel een beetje té.''



De gewenste stilte in het tennis is er op de US Open traditioneel al nooit. Amerikanen zijn onrustige fans, ze wachten niet met juichen tot het punt is gespeeld. Dat geeft het toernooi op Flushing Meadows een eigen karakter. Maar nu lijkt het erop dat het geroezemoes in het Arthur Ashe-stadion tot groot volume stijgt, wanneer het dak dicht is.



Volgens Murray is dat een serieus probleem. ,,We gebruiken onze oren om te tennissen. Het gaat niet enkel om de ogen. Het helpt ons om de snelheid en de spin van de bal waar te nemen. Als je niets meer hoort, heeft dat een grote impact.''



De organisatie zegt naar oplossingen voor de toekomst te zoeken. ,,Maar het is onmogelijk al het geluid te dempen. Spelers en fans moeten ermee leren leven.''