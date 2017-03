Ons nationale praatje pot

De buurvrouw keek bezorgd. Ik liep met vier boodschappentassen te zeulen, de auto stond dubbel geparkeerd, mijn 2-jarige dochter stond in een soort halve handstand op de trap, maar onze buurvrouw wilde eerst even weten hoe het in Bulgarije was geweest.



Op televisie had het er rampzalig uit gezien. Ze begreep maar niet dat Danny Blind nog niet was weggestuurd.



,,Die is zondag al ontslagen hoor'', zei ik, terwijl ik vlug weer in de auto stapte, en probeerde om Mamasé van K3 wat zachter te zetten, de buurvrouw in een voorbijgaande zin bijpratend over de bondscoach.



Ze oogde zichtbaar opgelucht. Danny Blind vond ze maar niks.



Mijn schoonmoeder wilde 's avonds ook weten hoe het in Bulgarije was geweest. Ik zette de borden op tafel, haalde de friet uit de oven, sneed het vlees, zocht het zoutvaatje, terwijl een collega appte of ik misschien een nummer had van Jan Rab, ooit bondscoach voor één dag.



Ja, het was best prima in Bulgarije, zei ik terloops ­tegen mijn schoonmoeder, behalve de wedstrijd dan.



Dat Danny Blind was ontslagen, dat vond ze maar sneu. Je kunt toch ook wel eens een wedstrijd verliezen? Dat hoorde er toch ook bij?



Ik knikte van ja, zei van nee, en hanneste nog wat met de spinazie.



De man van de meubelwinkel belde. Ze zijn een nieuwe vloer aan het leggen bij ons thuis, vandaar, maar hij wilde eerst even weten hoe het in Bulgarije was.



Daarna keek ik op Twitter hoe er ondertussen werd gedacht over De Nieuwe Bondscoach. Wat daarbij opviel: er wordt tegenwoordig in duo's ­gespeculeerd. Ruud Gullit moet het samen met Henk ten Cate gaan doen, en anders Ronald met Erwin Koeman, maar Jürgen Klinsmann met Ron Jans is ook een goede optie, en verderop pleitte iemand hartstochtelijk voor Louis van Gaal met Frank de Boer.



Bij het tankstation zei een man dat we Arsène Wenger moeten nemen als opvolger van Danny Blind. Een puisterige puber begon ernstig over Jorge Sampaoli en Roger Schmidt, want grens­verleggende laptoptrainers zijn het ­tegenwoordig helemaal, ook als ze net roemloos zijn ontslagen bij Bayer Leverkusen.



Ik bladerde nog eens door de krant, tot bij de pagina met ingezonden brieven. Een lezer, Adrie van Mannekes uit Nieuwerkerk aan den IJssel, had een lumineus idee: ze moeten voortaan niet de trainer de laan uit sturen, maar de spelers!



,,Die krijgen, naar mijn mening, belachelijke ­bedragen en wat doen ze er nou voor?''



Meneer Van Mannekes schreef erbij dat hij 'geen verstand van voetbal' had, maar ik vond het best een goed plan: voortaan gewoon álle spelers de laan uitsturen (ook de wissels).



Maar bovenal smolt ik de laatste dagen voor al die meningen, voor voetbal als het eeuwige gesprek van de dag. De sport van iedereen, ons nationale praatje pot, ons zeldzame sociale bindmiddel.



Van voetbal heeft iedereen verstand. Niemand uitgezonderd.