Ontluisterende middag in vervreemdend decor

Het is de meeslepende uitkomst van een dag die zo onbezorgd begon. Al vroeg in de ochtend lopen overal in Rotterdam mensen in Feyenoord-shirtjes. Langs de oevers van de Maas, rond de Coolsingel, op de terrassen aan de Oude Haven, in de directe omgeving van Woudestein. Vrolijk en opgewekt zijn ze. Vol verwachting.



De aankomst van de spelersbus rond kwart over één: het doet denken aan het verhaal van Mozes en de Rode Zee, maar dan in een moderne variant. Een enorme zee van mensen staat klaar, met fakkels en vuurwerk, zingend over Feyenoord en kampioenen. De bus rijdt traag, sommige supporters springen joviaal voor de bus. Vuisten gaan gebald de lucht in.



Het is een beeld dat feilloos past in de twee weken die vooraf gingen. Na de winst op Vitesse was Feyenoord een magneet van vrolijkheid, bevrijding en ongekende opwinding. Bij de openbare trainingen in de meivakantie stonden de mensen rijen dik. Dirk Kuyt & co stonden elke middag opnieuw ontelbare handtekeningen uit te delen.



De kranten stonden vol, het regende televisiereportages vanaf de Coolsingel. De euforie grensde aan gekte. Zelfs het Feyenoord-legioen, zo lang beducht dat het alsnog mis zou gaan, liet alle definitief twijfels varen. Voor het eerst in achttien jaar ging het eindelijk gebeuren. Niemand twijfelde nog, leek het wel.



,,Dit geeft alleen maar energie,'' zei Kuyt voorafgaand aan de kampioenswedstrijd nog. ,,De groep is ontspannen, maakt een heel volwassen indruk.''



Maar toch, wanneer de Feyenoord-selectie zondagmiddag van het Bilderberg Parkhotel naar Woudestein rijdt, is de druk onontkoombaar. Een volle Kuip zit klaar om naar de wedstrijd te kijken. Overal langs de weg: zwaaiende mensen, roodwitte vlaggen. Een Feyenoord-fan is 's ochtend vroeg al in een lichtmast geklommen.



Je kunt er onmogelijk omheen: deze wedstrijd is onvergelijkbaar met alle 32 eredivisieduels hiervoor. Nicolai Jørgensen, Kuyt en Van Bronckhorst hebben wel eens eerder een kampioensduel meegemaakt. De rest van de Feyenoorders nog nooit. ,,In die bus zagen we de euforie op straat, iedereen ging al uit van de overwinning, het feest,'' aldus Van Bronckhorst. ,,Maar dan moeten wij het nog wel waarmaken.''