Onze genomineerden voor het Wereldelftal van 2016

Natuurlijk hebben alle voetballiefhebbers afgelopen seizoen genoten van het prachtige spel van Bayern München, Leicester City en toch ook weer Barcelona. Maar er viel meer te genieten de afgelopen maanden. Portugal dat het EK won, Real Madrid dat de prijzenkast maar weer wat uitbreidde. AD Sportwereld zat er een jaar lang bovenop. Wij deden een poging om een selectie voor een wereldelftal over 2016 samen te stellen. De vraag is: welke elf spelers zou u opstellen? Het team speelt in een 4-3-3 systeem. Voor iedere positie heeft deze krant alvast een voorselectie gemaakt. Stel nog eenmaal het team samen met spelers waar u de afgelopen maanden het meest van heeft genoten. En o ja, kies daar meteen de juiste trainer bij. Lees hieronder de toelichting en klik hier om te stemmen.

Trainers

Logo Volledig scherm © ProShots 1. Luis Enrique (Spanje, FC Barcelona)

De 46-jarige coach won in zijn tweede jaar als hoofdtrainer van Barcelona de landstitel en de Spaanse beker. Maar dat de Champions League naar de aartsrivaal ging, deed uiteraard pijn.

2.Pep Guardiola (Spanje, Bayern München)

Bayern München speelde mooi voetbal. Het was ongenaakbaar in Duitsland. Alleen de Champions League winnen, het lukte Guardiola niet. Misschien met Manchester City?

3. Zinedine Zidane (Frankrijk, Real Madrid)

In zijn eerste seizoen als speler bij Real schonk Zidane de club de negende Champions League. Als coach schonk hij de club de Europese titel nummer 11. En weer de wereldbeker.

4. Fernando Santos (Portugal, Portugal)

Hij prefereert een behouden speelstijl, maar tactisch is Fernando Santos een geweldenaar. De Europese titel, in een finale bijna zonder Ronaldo, gaf hem een heldenstatus in Portugal.

5. Claudio Ranieri (Italië, Leicester City)

Nu Leicester City zo moeizaam draait, wordt nog duidelijker hoe uniek de prestatie van de ploeg was door afgelopen seizoen de Premier League te winnen. Met dank aan Ranieri.

Keepers

1. Manuel Neuer (Duitsland, Bayern München)

De landstitel met Bayern München, maar geen finale om de Champions League. En geen Europese titel met de Duitse ploeg. 30-jaar, absolute wereldtop. Maar ook de beste in 2016?

2. Gianluigi Buffon (Italië, Juventus)

De 38-jarige geweldenaar uit Italië, die niet eens aan stoppen denkt. Wederom de landstitel met zijn grote liefde Juventus en een zeer opvallend EK in Frankrijk onder de lat bij Italië.

3. Keylor Navas (Costa Rica, Real Madrid)

Met de Champions League en de wereldbeker in zijn achterzak maakte de doelman van Real definitief naam als doelman. De held van Costa Rica kende een prima jaar onder Zidane.

4. Rui Patricio (Portugal, Sporting Lissabon)

Al 10 seizoenen onder de lat bij Sporting Lissabon. Maar viel pas op afgelopen zomer toen hij het EK won. Griezmann, Giroud en Sissoko worden nog weleens zwetend wakker van hem.

5. Jan Oblak (Slovenië, Atlético Madrid)

Pas 23 jaar oud, nu geblesseerd, maar definitief doorgedrongen tot de wereldtop bij de keepers. Greep met Atlético Madrid naast alle prijzen, maar kende toch een sterk 2016.

Logo Volledig scherm © ProShots

Rechtsback

1. Daniël Carvajal (Spanje, Real Madrid)

De Spaanse rechtsback van Real Madrid miste het EK door een spierscheuring in de finale van de Champions League. Maar kwam sterk terug, besliste de strijd om de Europese Super Cup.

2. Victor Moses (Nigeria, Chelsea)

Is de 25-jarige Nigeriaan eigenlijk wel rechtsback? Ooit was hij rechtsbuiten, maar coach Conte maakte bij Chelsea van hem een moderne speler die de hele rechterflank bestrijkt.

3. Philipp Lahm (Duitsland, Bayern München)

De 33-jarige Lahm is en blijft een geweldige rechtsback. De Duitse nationale ploeg mist hem al jaren, maar bij Bayern München was hij ook in 2016 één van de drijvende krachten.

4. Juanfran (Spanje, Atlético Madrid)

Alweer 31 jaar, maar weer een jaar onvermoeibaar op de rechterflank bij Atlético Madrid. De Spanjaard, in 2011 weggehaald bij Osasuna, is ook de rechtsback van de Spaanse ploeg.

5. Joshua Kimmich (Duitsland, Bayern München)

De jonge Duitser kan eigenlijk alles. Centraal achterin, op het middenveld? Geen probleem. Tijdens het EK in Frankrijk was hij een moderne flankverdediger die hele flank kon bestrijken.

Centrale verdediger rechts

Logo Volledig scherm © ProShots 1. Stefan Savic (Montenegro, Atlético Madrid)

Natuurlijk is Diego Godin nog altijd de leider van de defensie van Atlético Madrid. Maar zijn natuurlijke opvolger Stefan Savic, pas 25 jaar, was afgelopen jaar misschien wel belangrijker.

2. Raphael Varane (Frankrijk, Real Madrid)

Geen EK voor de centrumverdediger, nog altijd maar 23 jaar. Toch één van de allerbeste centrale verdedigers van de wereld. De razendsnelle Fransman is onmisbaar bij Real Madrid.

3. Jerome Boateng (Duitsland, Bayern München)

Zijn domme handsbal op het EK tegen Italië verpeste eigenlijk zijn verder bijna vlekkeloze EK. Bij Bayern München en de Duitse ploeg ijzersterk qua en in de opbouw steeds nauwkeuriger.

4. Leonardo Bonucci (Italië, Juventus)

De 29-jarige Italiaan, voormalig voorhoedespeler, was tijdens het EK in Frankijk in absolute topvorm. De vorm die hij in de Serie A bij Juventus eigenlijk al jarenlang demonstreert.

5. Pepe (Portugal, Real Madrid)

Pepe was de verdediger die op het veld altijd maar weer doordraaide. Maar ook: tijdens de EK-finale terecht tot man van de match uitgeroepen. En weer winnaar Champions League.

Centrale verdediger links

1. Sergio Ramos (Spanje, Real Madrid)

Hoe vaak heeft de Ramos zijn Real al gered? In 2016: goals in de finale Champions League (1-0), de Europese Super Cup (2-2), de meest recente Classico (1-1). En wereldkampioen.

2. Laurent Koscielny (Frankrijk, Arsenal)

De 32-jarige is een laatbloeier. De verdediger speelde een prima EK, was bij Arsenal weer van grote waarde. Coach Wenger vergelijkt hem met Cannavaro en dat zegt eigenlijk genoeg.

3. Mats Hummels (Duitsland, Bayern München)

De 27-jarige verdediger van Borussia Dortmund maakte de overstap naar Bayern München. Er zijn maar weinig verdedigers in de wereld die zo veelzijdig zijn als Hummels. Ook in 2016.

4. Gerard Pique (Spanje, Barcelona)

Een middelvinger tijdens het Spaanse volkslied, een afgeknipte Spaanse vlag van zijn shirt. Pique viel in 2016 wederom op als topverdediger van Barca, maar ook met andere zaken.

5. Giorgio Chielini (Italië, Juventus)

De bikkelharde verdediger speelde een prachtig EK en was bij Juventus weer de rots in de branding. Is 32 jaar, maar lijkt nog jarenlang mee te kunnen op het allerhoogste niveau.

Logo Volledig scherm © ProShots

Linksback

1. David Alaba (Oostenrijk, Bayern München)

Ook zijn nieuwe trainer Carlo Ancelotti bouwt op de Oostenrijker, die wel een moeizaam EK speelde. Maar nog altijd slechts 24 jaar oud en al zolang actief op het allerhoogste niveau.

2. Jordi Alba (Spanje, FC Barcelona)

De verdediger van Barca en Spanje die altijd zo verongelijkt tegenover de scheidsrechter staat. Maar als hij de gashendel opentrekt, is hij aan de linkerflank niet af te stoppen.

3. Filipe Luis (Brazilië, Atlético Madrid)

Het lijkt alsof de altijd opkomende Braziliaan alleen bij Atlético Madrid tot zijn recht komt. Mislukte bij Ajax en Chelsea. Inmiddels ook belangrijk voor de nationale ploeg van Brazilië.

4. Marcelo (Brazilië, Real Madrid)

28 jaar en al zolang bij Real Madrid. Was weer van onschatbare waarde afgelopen seizoen toen de Champions League werd veroverd. Ook bij Brazilië nog altijd belangrijke schakel.

5. Raphaël Guerreiro (Portugal, Borussia Dortmund)

De Portugees pakte in het geboorteland van zijn moeder de Europese titel en dat betekede zijn doorbraak. Borussia Dortmund had de linksback al weggeplukt bij het Franse Lorient.

Middenveld rechts

1. Riyad Mahrez (Algerije, Leicester City)

Manchester United vond Mahrez een leuke speler, maar haalde hem niet. Leicester City wél. En afgelopen jaar was de international van Algerije een regelrechte sensatie in Engeland.

2. Ivan Rakitic (Kroatië, Barcelona)

De Kroaat was weer één van de steunpilaren in het elftal van Barcelona afgelopen seizoen. Misschien niet zo ijzersterk als in zijn debuutseizoen bij Barca, maar dan scheelde het weinig.

3. Koke (Spanje, Atletico Madrid)

Pas 24 jaar, zijn hele loopbaan al bij Atletico Madrid, speler van de Spaanse nationale ploeg. Koke stond er afgelopen jaar. Alleen de Champions League winnen, dat blijft nog een droom.

4. Renato Sanches (Portugal, Bayern München)

Misschien is een plek in een wereldelftal wat overdreven voor de jongeling. Maar wat een EK speelde de 19-jarige Portugees waar Bayern München miljoenen voor heeft neergelegd.

5. Julian Weigl (Duitsland, Borussia Dortmund)

De toekomst van het Duitse voetbal. Borussia Dortmund brak het contract van de jonge middenvelder open tot 2021. Kreeg tijdens het EK geen speeltijd van bondscoach Löw.

Aanvallende middenvelder

Logo Volledig scherm © ProShots 1. Kevin De Bruyne (België, Manchester City)

Het EK van de Belg mislukte en ook het afgelopen seizoen bij Manchester City was bepaald geen polonaise waard. Maar is na de zomer ijzersterk onder leiding van Pep Guardiola.

2. Antoine Griezmann (Frankrijk, Atlético Madrid)

De Fransman is een garantie voor goals, assists, werklust en technisch hoogstandjes. De finale van het EK en de Champions League verloor hij, maar wat was hij goed afgelopen jaar.

3. Thomas Müller (Duitsland, Bayern München)

Eén van de vele aanvallende pionnen achter de voorhoede bij Bayern München. Maakt altijd en overal doelpunten, nog altijd pas 27 jaar oud. Al viel het EK in Frankrijk tegen voor hem.

4. David Silva (Spanje, Manchester City)

Al een wervelwind gaat hij dit seizoen door de Premier League. Onder het bewind van zijn landgenoot Guardiola opgebloeid. Zoals hij ook bij de Spaanse ploeg nog altijd belangrijk is.

5. Mesut Özil (Duitsland, Arsenal)

De Duitser liet bij Arsenal weer fraaie dingen zien. Ok, de Engelse club wint al jaren nauwelijks nog echte prijzen. En Duitsland afgelopen zomer ook niet. Maar Özil, die stond er.

Middenvelder links

1. Sergio Busquets (Spanje, Barcelona)

Volgens Louis van Gaal de perfecte verdedigende middenvelder. En afgelopen seizoen bewees hij dat maar weer eens. Won met de Catalanen wederom de titel en de beker.

2. Toni Kroos (Duitsland, Real Madrid)

De slimme Duitser is en blijft een belangrijke kracht bij Real Madrid, waar hij afgelopen seizoen de Champions League en de wereldbeker aan zijn palmares wist toe te voegen.

3. Andres Iniesta (Spanje, Barcelona)

Al zolang actief op een ongekend hoog niveau. Met in 2016 even pech door blessuretijd, maar meteen weer terug op het enorme hoge niveau dat we al jaren van hem gewend zijn.

4. Paul Pogba (Frankrijk, Manchester United)

Zijn er fysiek sterkere voetballers dan de jonge Fransman? Juventus kreeg een astronomisch bedrag voor de speler van Manchester United. Al werd het EK 2016 niet het gehoopte succes.

5. Luka Modric (Kroatië, Real Madrid)

De kleine Kroaat is en blijft een lust voor het oog. Afgelopen seizoen winnaar Champions League en ook nog eens wereldkampioen. In Madrid onmisbaar onder Zinedine Zidane.

Rechterspits

Logo Volledig scherm © ProShots 1. Lionel Messi (Argentinië, Barcelona)

2016 was geen exceptioneel seizoen voor de onnavolgbare Argentijnse superster, die zelfs even stopte als international. Maar dan nog: hij won toch de landstitel en de Copa del Rey.

2. Gareth Bale (Wales, Real Madrid)

Bij Wales was hij afgelopen zomer een geweldenaar die het land naar de halve finale van het EK wist te loodsen. Terwijl hij met Real Madrid ook nog even de Champions League won.

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund)

De doelpuntenmachine van Borussia Dortmund maakte er weer een fraai jaar van. Terwijl 2017 zijn jaar moet worden. De Afrikaanse titel met Gabon in eigen land, dat is de droom.

4. Roberto Firmino (Brazilië, Liverpool)

Bij Liverpool afgelopen seizoen de beste speler, door de Duitse trainer Jürgen Klopp de laatste maanden opeens neergezet als diepe spits. De Braziliaan is ook daar van waarde.

5. Alexis Sanchez (Chili, Arsenal)

Ook Sanchez werd de afgelopen maanden opeens spits, maar speelde ook lange tijd vanaf de zijkant bij Arsenal. De Chileen bewijst al jarenlang dat hij één van de allerbeste aanvallers is.

Spits

1. Luis Suarez (Uruguay, Barcelona)

In Barcelona ontwikkelde hij zich weer tot één van de meest trefzekere spitsen ter wereld. Ook dit seizoen op schot. Barcelona verlengde niet voor niets zijn contract. Een doelpuntenmachine.

2. Robert Lewandowski (Polen, Bayern München)

In 2016 schoot de spits weer alles wat voor zijn voeten kwam tussen de palen. Bij Bayern München en na een hapering bij het EK toch ook weer bij de Poolse nationale ploeg.

3. Jamie Vardy (Engeland, Leicester City)

Hij was de gezichtsbepalende speler van Leicester City dat Engeland en de hele voetbalwereld verraste afgelopen seizoen. Het sprookje lijkt voorbij, ook Vardy is minder dan toen. Maar toch.

4. Gabriel Jesus (Brazilië, Palmeiras)

Ga er maar vast voor zitten, want vanaf 1 januari is de spits van de Braziliaanse ploeg te bewonderen bij Manchester City. Was in 2016 bij Palmeiras in Brazilië als niet af te stoppen.

5. Sergio Agüero (Argentinië, Manchester City)

De spits van Manchester City scoort altijd en overal. In de Premier League onder leiding van de nieuwe trainer Pep Guardiola lijkt hij alweer een stap voorwaarts te hebben gedaan.

Logo Volledig scherm © ProShots

Linkerspits

1. Neymar (Brazilië, Barcelona)

De 24-jarige Braziliaan, was ook afgelopen seizoen nauwelijks door iemand af te stoppen. Met naast de dubbel met Barcelona ook nog de Olympische gouden plak tijdens de Spelen in Rio.

2. Dimitri Payet (Frankrijk, West Ham United)

Smaakmaker van de Franse ploeg tijdens het EK. Schitterende doelpunten die zijn vakwerk in de Premier League soms nog overtroffen. De Europese titel ontbrak, maar stylist Payet straalde.

3. Cristiano Ronaldo (Portugal, Real Madrid)

Het fenomeen uit Madeira kende een geweldig kalenderjaar. Hij wist de Champions League en de wereldbeker met Real Madrid te winnen en de Europese titel met Portugal te veroveren.

4. Eden Hazard (België, Chelsea)

Heel België rekende afgelopen zomer op de kleine aanvaller tijdens het EK. Het werd geen succes. Maar bij Chelsea bewees hij toch weer de volgende stap vooruit te kunnen zetten.

5. Yannick Carrasco (België, Atletico Madrid)

Afgelopen seizoen definitief doorgebroken. De Belg is in het keurkorps van Simeone zeer belangrijk en dat is hij nu ook bij de Rode Duivels. Scoorde in de finale van de Champions League.