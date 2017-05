Ook de 'anti-Cruijff' als inspiratiebron

Nu Peter Bosz met Ajax toewerkt naar een Europese topwedstrijd, bedient hij zich van alle gemakken van dit digitale tijdperk. De meest moderne analysesystemen brengen tegenstander Olympique Lyon in kaart. Maar Bosz heeft dus ook nog gewoon een 'ouderwets' tactiekbord. ,,Ja, zo een met magneetjes'', vertelt hij bijna liefdevol. ,,Gaat overal mee naartoe. Ik pak het erbij na wedstrijden. Vaak ook in de rust. Eigenlijk is het nog steeds mijn belangrijkste kompas als trainer.''



Bijna 30 jaar geleden kreeg hij zelf les voor zo'n bord van een coach, de Fransman Rolland Courbis, die hem kon 'raken' als hij met de magneetjes schoof. ,,In het begin bij Toulon sprak ik nog geen Frans. Juist dan zie je dat het een kunst is: zodanig duidelijk je plan uiteen kunnen zetten dat ook buitenlandse spelers precies snappen wat de bedoeling is. Ik hou er nu zelf ook van: alles wil ik tot op de millimeter nauwkeurig hebben staan op het bord. Zoals Courbis dat had.''



Altijd gaat het over Johan Cruijff als de grote inspiratiebron van de trainer Bosz. Of over Wim Jansen en Pep Guardiola. Maar over Rolland Courbis gaat het zelden, terwijl Bosz de markante Fransman (zie kader) toch zonder aarzelen in dit rijtje schaart. ,,Als tegenhanger van Cruijff, in het denken over voetbal.''



De herinneringen zijn weer actueel. Vandaag keert Bosz terug op Franse bodem voor een grote wedstrijd. Destijds, in 1988, kwam hij als ventje van 23 bij het ambitieuze Toulon. Ze kochten hem weg bij RKC. De lepe Courbis rook handel. Bosz was net als eerstedivisiespeler (!) door Rinus Michels geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ondertussen speelde hij in Waalwijk voor een slim uitonderhandeld contract met een transfersom van slechts 25.000 gulden.



Bosz ging voor een unieke kans in de destijds sterke Franse competitie. De Zuid-Amerikaanse topper Enzo Francescoli speelde bij Marseille, de latere Franse WK-winnaars Didier Deschamps en Marcel Desailly voetbalden nog bij Nantes. De jonge Zidane maakte zijn eerste doelpunten bij Cannes.