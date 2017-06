'Ook De Boer en Van Gaal stroomden door uit jeugdopleiding'

Assistent-trainer John Heitinga van Jong Ajax brengt ook al positieve rapporten uit aan Marc Overmars en Edwin van der Sar over zijn hoofdtrainer die eerder degradeerde met Cambuur en bij Telstar werkte in de kelder van het betaalde voetbal. Net als jeugdtrainer Richard Witschge. Frank de Boer raakte al eens onder de indruk van een gesprek met Keizer terwijl zijn broer Ronald op bij FOX Sports een lans brak voor de speler met wie hij nog samen in de jeugdopleiding heeft gespeeld. Ronald de Boer erkent dat Ajax met het aanstellen van Keizer een stap in het diepe waagt. ,,Maar dat was de keuze die Ajax destijds maakte voor Peter Bosz destijds ook." De Boer ziet wel iets in de vergelijking met de inmiddels overleden Tito Vilanova, die als betrekkelijke nobody de succesvolle Pep Guardiola moest opvolgen bij FC Barcelona. ,,Vergeet niet dat ook Frank en Louis uit de eigen jeugd doorstroomden."

Want de keuze van Ajax om straks van een jeugdtrainer ook daadwerkelijk de hoofdtrainer van het eerste elftal te maken zou niet uniek zijn in de historie. Zo klommen ook de relatief onbekende jeugd -en assistent-trainers Leo Beenhakker, Aad de Mos en Louis van Gaal ooit op tot de hoogste trainersrang van de club in een tijd dat de grote namen net als nu nou eenmaal niet voor het oprapen lagen.



Jan Wouters en Frank de Boer volgden eenzelfde snelle weg al hadden zij wel een carrière als grote voetballer achter de rug. Die heeft Marcel Keizer niet. Al lijkt zijn periode als jeugdspeler van Ajax hem nu in het zadel te helpen. Keizer was in de jeugdelftallen van de club onder andere ploeggenoot van de broertjes De Boer en Dennis Bergkamp.



Doorbreken in het eerste elftal lukte de neef van de overleden clublegende Piet Keizer niet. Wel speelde hij nog een Klassieker in de Kuip. De trainerscarrière van Keizer ontwikkelde zich tot vorig seizoen ook in betrekkelijke anonimiteit al zijn ze bij met name Telstar te spreken over de manier waarop hij het elftal liet spelen.



Voorzitter Pieter de Waard spreekt van een innovatieve trainer die precies weet wat er speelt in het trainersvak. ,,Eentje die bovendien keihard kan zijn als het moet."



Ajax-directeur Edwin van der Sar benadrukte deze week nog dat hij hoopt dat de nieuwe trainer voortborduurt op de lijn van Peter Bosz. Ook al omdat er eind juli al moet worden gepresteerd in de voorronde van de Champions League.