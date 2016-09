Ook IJsland schaart zich achter Van Praag

Lichte daling aantal leden sportbonden

8:09 Het aantal leden bij sportbonden die zijn aangesloten bij koepel NOC*NSF is vorig jaar licht gedaald. In 2015 telde de bonden 5.292.310 leden, in 2014 waren dat er 5.331.214. Het aantal sportverenigingen is in lijn met voorgaande jaren eveneens iets afgenomen. De 24.669 zijn er honderd minder dan het jaar daarvoor, meldde NOC*NSF dinsdag in zijn jaarlijkse overzicht.