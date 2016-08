Ook Van Basten weg: functie bij de FIFA

Nieuwe baan

Die nieuwe baan moest per se stil blijven, in een poging de rust rond Oranje te bewaren, maar een opmerking van Ruud Gullit dat er nog 'een geheim' zou zijn rond Oranje, zet de mediawereld op het spoor. Frits Barend is maandagavond laat de eerste die het meldt, in het programma Pauw, waarna het hek van de dam is.



Nee, de spelers van Oranje zullen niet erg wakker liggen van het vertrek van directeur Bert van Oostveen, eerder op de dag. Maar het aanstaande vertrek van Van Basten heeft wél grote impact op Oranje, dat wéér wordt getroffen door een onverwachte personeelswisseling.



Nadat eerder Dick Advocaat opstapte, en ook teammanager Hans Jorritsma gaat vertrekken, heeft de chaos bij de KNVB inmiddels langs kanten invloed op Oranje, vlak voor de zo belangrijke eerste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden. ,,Randzaken'', noemde Sneijder het eerder op de dag, maar over de positie van Jorritsma was de middenvelder wel stellig.



,,Dat raakt me wél'', zegt Sneijder daarover. ,,Hans is iemand die altijd alles tot in de puntjes regelt voor ons. Al sinds ik in Oranje speel, is hij erbij. Als zo'n man dan weg moet, nota bene midden in de voorbereiding op een belangrijke interland, dan vind ik dat niet goed. Daar heb ik gewoon geen goed gevoel bij.''



Het nieuws over Van Basten zal er nog iets nadrukkelijker in hakken in de komende weken. De staf rond Oranje is nu compleet ontmanteld, met de toch al kwetsbare Danny Blind als enige aan het roer. Technisch directeur Hans van Breukelen zit gevangen in een haast onmogelijk hoofdpijndossier, amper een paar maanden in dienst bij de KNVB.