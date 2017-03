Op jacht naar de ladyshave van mijn vriendin

En toen, na alle debatten, campagnespotjes, speeches, flyers, stemwijzers, Diana Matrozen, zwevende kiezers, peilende gamechangers, gamechangende peilers, exit-polls en restzetelverdelingen, was het tijd voor een écht belangrijke vraag: was het een dag om te fietsen met blote benen of toch maar niet?



Ik weet het, dat klinkt als een idiote vraag. Misschien ís het ook wel een idiote vraag. Maar dat wil niet zeggen dat-ie niet Heel Erg Belangrijk is. De dag waarop je twijfelt over fietsen met blote benen is de dag dat de winter zich terugtrekt in zijn hol. Voorbij zijn de weken dat je zonder na te denken je beenwarmers of je kniestukken aantrok. Voorbij zijn de maanden dat het haar op je benen welig tierde, zonder angst voor het scheermes.



Voor wielrenners begint de lente in twee fases. Fase één is de dag van de Omloop Het Volk, fase twee is de dag dat je de straat uit fietst voor een trainingsrondje en de wind voor het eerst je blote benen streelt. De dag van de Omloop is voor alle renners hetzelfde, blotebenenfietsdag is een stuk subjectiever. De een rijdt bij zes graden en een waterig zonnetje al met glinsterende kuiten in de rondte, de ander fietst bij 25 graden nog steeds in een puffend warme lange broek.