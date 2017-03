Op nul begonnen, op weg naar Europa

Hoe wonderlijk het kan lopen. Willem II vreesde bij aanvang van dit seizoen de play-offs voor degradatie. Nu zijn de extra wedstrijden om Europees voetbal juist een even mooie als haalbare doelstelling.



Niemand in Tilburg praat nog over degradatie, nu Willem II uit de laatste vijf wedstrijden maar liefst tien punten heeft gepakt. Hardop durven de Brabanders te dromen van de play-offs om Europees voetbal. Of, zoals Erwin van de Looi (45) het zegt: ,,Wanneer je acht wedstrijden voor het einde van de competitie in het linkerrijtje staat, lijkt het me logisch dat we daar willen blijven. Maar we beseffen dat het een hele klus gaat worden."



Wie had dat gedacht? Wekenlang stond Willem II in de gevarenzone, na een uiterst moeizame seizoensstart. Van de Looi: ,,Ik wist dat ons bij Willem II een flink karwei te wachten stond. Een voorbeeld: bij FC Groningen hadden we de selectie vaak vrij snel rond. Dat was hier absoluut niet het geval. We begonnen dit seizoen met een groep van veertien spelers. Een technisch manager was er niet, want Joris Mathijsen werd pas tijdens de voorbereiding aangesteld. Daardoor was onze spelersgroep pas op 1 september compleet."



,,En vergeet niet waar deze club vandaan komt", vervolgt Van de Looi. ,,Willem II had zich vorig jaar pas via de nacompetitie veilig gespeeld. Ik bespeurde, toen ik hier begon, een gevoel van angst en onzekerheid, zeker nadat we de eerste wedstrijden van het seizoen verloren. Als het maar goed komt, dat idee. Het is gevaarlijk om over jezelf te zeggen dat je dat sentiment hebt omgedraaid. Zoiets doe je met een team. Maar ik hamer er altijd op om dingen te doen met overtuiging en zelfvertrouwen. En ja, natuurlijk versnellen goede resultaten zo'n proces."